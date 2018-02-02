İmara göre yokmuş

Bölcek Dede Vakfı tarafından 1762 yılında inşa edilen ve 1922'de minaresiyle birlikte yeniden yapılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Kısık Camisi'nin cemaati, caminin var olduğunu ispatlamanın derdine düştü. Cami önünde toplanan cemaat ve Kısık Cami Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, cemaatin özellikle cuma namazı ile öğle namazlarını camide yer olmadığı için dışarıda kılmak zorunda kaldığını söyledi.



Yeni cami yaptırmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiklerinde, imar planında, mevcut alanda cami olmadığını öğrendiklerini dile getiren Aytaş, caminin yeniden inşa edilmesi halinde belediyenin buraya ruhsat vermeyeceğini söyledi. Aytaş, "2000'li yıllarda o zamanki belediye başkanları camiyi plan üzerinde lağvetmiş" dedi.