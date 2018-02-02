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    İmara göre yokmuş

    Nermin UÇTU/DHA
    02.02.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, 256 yıl önce yaptırılan Kısık Camisi’ni genişletmek isteyen cemaat başvuru yaptıklarında imar planında cami olmadığını öğrendi.

    Bölcek Dede Vakfı tarafından 1762 yılında inşa edilen ve 1922'de minaresiyle birlikte yeniden yapılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Kısık Camisi'nin cemaati, caminin var olduğunu ispatlamanın derdine düştü. Cami önünde toplanan cemaat ve Kısık Cami Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, cemaatin özellikle cuma namazı ile öğle namazlarını camide yer olmadığı için dışarıda kılmak zorunda kaldığını söyledi.

    Yeni cami yaptırmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiklerinde, imar planında, mevcut alanda cami olmadığını öğrendiklerini dile getiren Aytaş, caminin yeniden inşa edilmesi halinde belediyenin buraya ruhsat vermeyeceğini söyledi. Aytaş, "2000'li yıllarda o zamanki belediye başkanları camiyi plan üzerinde lağvetmiş" dedi.

    Etiketler: Manisa , Cami , gazetehaberleri , son dakika
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