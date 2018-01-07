İmam hatip tartışması

İrgil, önergesine gelen yanıtta MEB’in, fen lisesi kontenjanlarının tamamının dolduğunu, Anadolu imam hatip lisesi kontenjanının ise yüzde 69’unun boş kaldığını ve söz konusu liselerde doluluk oranının yüzde 31.2 olduğunu açıkladığını duyurdu. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise İrgil’in açıkladığı rakamlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.



MEB: DOLULUK YÜZDE 84

Tekin, “Elmalarla armutları toplayan bir milletvekilimiz soru önergesine verdiğimiz cevabı anlayabildiği kadar yorumlamış ve medyaya servis etmiş. Verdiği rakamlar yanlış ve tutarsızdır. İmam hatip liselerindeki doluluk oranı yüzde 31 değil, yüzde 84’tür” mesajını paylaştı. Bakanlık açıklamasında da “Anadolu imam hatip liselerinin yüzde 69’u boş olmayıp, kontenjan boşluğu yüzde 16’dır” denildi.



İrgil ise “Biz ‘Bu okullara kaç kişi yerleştirdiniz’ diye sormuşuz. O da 60 bin 908 diye yanıt vermiş. Bunun sonucunu da kamuoyuna duyurmuşuz. Rakamlar yanlış verilmişse, bakanlık çıkar ‘yanlış vermişiz’ der. Bizlere tutumları ayrımcı ve ön yargılı. Bu nedenle de bizlere sağlıklı bilgi vermiyorlar” diye konuştu.



