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İmalat PMI Ocak'ta 7 yılın en hızlı büyümesine işaret etti

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ocak ayında 55.7 seviyesine yükselerek Mart 2011'den bu yana en yüksek değeri aldı ve sektörün yeni yıla güçlü büyüme ile girdiğine işaret etti.

Büyümenin temelini yurtiçi ve dışından artan siparişler oluşturdu. Buna paralel olarak üretim ve satın alma faaliyetleri önceki aya kıyasla hız kazandı. TL'deki değer kaybı ve artan ham madde fiyatları maliyet artışına neden olurken üreticiler maliyet artışını müşterilerine yansıttı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Aralık ayında 54.9 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler endeksi Aralık ayındaki 56 seviyesinden Ocak'ta 58.6'ya yükseldi ve 83 ayın en yüksek değerini aldı. Artışta yurtiçi siparişlerin yanı sıra artan küresel talep de rol oynadı. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 55.7'den 57.8'e yükseldi.

Üretimdeki büyüme de 12'nci ayına girerken, üretim alt endeksi 55.7'den 58.8'e yükseldi ve yine 83 ayın en yüksek değerini aldı. İmalatçıların ankete verdikleri cevaplarda üretimdeki büyümeyi artan müşteri sayısı ve yükselen ürün kalitesine bağladı.

Sektör üzerindeki fiyat baskıları Ocak'ta artmaya devam etti. Girdi fiyatlarındaki artış devam ederken, mamul mal fiyatlarındaki artış da 12 ayın zirvesine çıktı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

11 AYLIK KESİNTİSİZ İYİLEŞME

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, PMI verilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Her zaman söylediğimiz gibi sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme için, ekonomimizin mutlaka sanayi ve üretim ağırlıklı bir temel üzerinde yükselmesi gerekmektedir. İstanbul Sanayi Odası olarak açıkladığımız PMI verileri 11 aydır kesintisiz bir şekilde iyileşiyor. Dahası ocak ayında da son 7 yılın en güçlü genişlemesini yaparak 2018 yılına coşkulu bir giriş yapması, Türkiye'de büyümenin sanayi ve üretim ağırlıklı bir vitese geçiş yaptığına işaret etmektedir. İSO İmalat Sanayi PMI Türkiye endeksinin bu yıl ocak ayında 55,7 ile 82 ayın zirvesine çıkması, İSO İmalat Sanayi PMI İstanbul’un da 55,1 ile 49 ayın en hızlı artışını gerçekleştirmesi, ekonomimizin sanayi ve üretim ağırlıklı bir merkeze doğru oturmakta olduğunun göstergesidir"

Etiketler: İmalat sanayi satın alma yöneticisi , PMI , Girdi fiyatları
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