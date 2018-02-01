İlyas Yalçıntaş uçağı kaçırınca...

Klip çekimleri için Atina'ya gitmek üzere havalanına giden İlyas Yalçıntaş son dakikada uçağı kaçırınca , sete yetişebilmek için Atina'ya kara yolundan kendi aracı ile gitmeyi tercih etti. Sanatçı 1200 km'lik yolu 9 saat gibi kısa bir sürede giderek zamanında sete yetişti.

3 gün süren çekimlerde, Sanatçı senaryo gereği buz gibi havada klip arkadaşı ile saatlerce soğuk su altında durarak, oldukça zor anlar yaşadı. Yağmur sahneleri için klipte tonlarca su kullanıldı.

“Yağmur” klibini yine İlyas Yalçıntaş ile 6. kez birlikte çalışan Hasan Kuyucu çekti. Klipte İlyas’a 22 yaşındaki Ukraynalı güzel Katya Tarabanko eşlik etti.