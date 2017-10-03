ILO’da ’OHAL’li gündem

ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki en önemli toplantısına dün İstanbul’da başladı. Avrupalı işçi sendikalarının boykot ettiği toplantıya sadece Rusya, Azeybaycan, Makedonya ve Kosova’dan işçi temsilcileri katıldı. İşçilerin haricinde 41 ülkenin işveren temsilcileri ve 7 bakan toplantıda yer aldı. ILO’nun Genel Direktörü Guy Ryder, açılış konuşmasında boykotun nedeninin Türkiye’deki OHAL uygulamaları olduğuna dikkat çekerken, şöyle konuştu: “15 Temmuz sonrası demokratik hakların korunması ve sürdürülmesi için alınmış tüm tedbirler ve OHAL çerçevesinde alınan tedbirler ILO’nun Türkiye’nin de onayladığı ILO’nun çalışma hayatına ilişkin sözleşmeleriyle uyumlu ve tutarlı olmalıdır” dedi.

KAYGIYI GİDERELİM

ILO’nun 10’un Avrupa Bölge Toplantısı’nda ILO’nun en tepesindeki isim Ryder, Türkiye’de uygulanan ve kamu sektöründeki kitlesel işten çıkarmaları içeren tedbirlerin beraberinde ayrımcılık, masum insanların cezalandırılması gibi sonuçlar doğurmamasını dilerken, “Meşru grevlerin, toplu sözleşmelerin engellenmesi gibi sıkıntılar yaşanmaması için hemfikir olmalıyız. Avrupalı işçi sendikalarının burada olmamasının nedeni de bu tür meselelere duydukları kaygıdır. Umarım bu toplantı bu kaygıların giderilmesine vesile olur” dedi. Ryder, ILO Bölge Toplantısı’nda Türkiye hükümeti, işçi ve işveren kesimi ile bu konuda yeni diyalog ve anlayış ortaya çıkarabileceklerini umduğunu vurguladı.

ÇİFTE STANDART

Başbakan Binali Yıldırım da Ryder’den sonra çıktığı kürsüde Türkiye’ye çifte standartlı bir tavır içinde olunduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: “15 Temmuz sonrası yargı hemen harekete geçti ve kamuda yuvalanan öyle veya böyle ilişkisi olan bu unsurların temizlenmesi için. Bu bir ülkenin en doğal hakkıdır. Hiçbir devlet kendisine sadakatle bağlı olmayan memurlarla, kamu görevlileriyle yoluna devam edemez. Bunun en yakın örneği iki Almanya’nın birleşmesinde görülmüştür. Doğu ve batı Almanya birleştiği andan itibaren 5 bin kamu çalışanının işine bir günde son verildi. Kimse Almanya’yı protesto etmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ‘sadakatle bağlı değilse çalışmaz’ dedi noktayı koydu.. Türkiye’ye çifte standartlı yaklaşım görüyoruz. Türkiye hukuk devleti ama hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak.” Tasfiyeler sırasında haksızlığa uğramış olanların olabileceğini söyleyen Yıldırım, “Yine hukuk devleti içinde buna da mekanizma getirdik, dedik ki itirazlar gelsin bunlar incelenecek gerekli cevaplar verilecek. Haksızlığa uğrayan tekrar işine dönecek, hala tatmin olmayanlar varsa onlara da yargı yolu açık. Şu an OHAL içindeyiz yargı yolu kapalı bu

mekanizmayla yargı yolunu da açmış oluyoruz” dedi.

MÜLTECİLER İÇİN ILO VE TÜRKİYE ORTAK ÇALIŞACAK

ILO Direktörü Ryder, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere dayanışma ve şefkat eli uzattığını dile getirerek ILO’nun Türkiye ile birlikte mültecilerin insan onuruna yakışır bir şekilde işgücü piyasasına erişimini sağlamak için çalışacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ILO’nun Bölgesel Toplantısı’nın başkanlığını yaparken, özellikle Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere dikkat çekti. Suriye’de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye’nin açık kapı politikası uyguladığını belirten Sarıeroğlu, “İnsani yardım olmak üzere çok alanda destek olduk. Sığınmacılara yaptığımız yardımların miktarı 30 milyar doları buldu. Göçmenler ve mültecilerin işgücü piyasasına adil ve etkin katılımı için geniş kapsamlı toplantı yapacağız toplantı bünyesinde. Bugün 3 milyondan fazla geçici koruma altında bulunan Suriyeli var” dedi.