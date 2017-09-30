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    ILO toplantısı İstanbul’da başlıyor

    ANKARA
    30.09.2017 - 20:47 | Son Güncelleme:

    ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı, 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla İstanbul’da yapılacak.

    Dört yılda bir tekrarlanan ve bu yıl onuncusu yapılacak olan Avrupa Bölge Toplantısı, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden hükümet, işveren ve çalışan temsilcilerini bir araya getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun başkanlığında yapılacak olan toplantıya 41 ülke, hükümet, işveren ve işçi kesiminden oluşan heyetle katılımını bildirdi. Ülkelerden 7’si Bakan düzeyinde katılım gerçekleştirecek. Toplantıya AB İstihdam ve Sosyal işler Komiseri de katılacak.

    ÖZEL OTURUMLAR DÜZENLENECEK

    ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı, ILO Genel Direktörü Guy Ryder tarafından sunulan raporun tematik başlığı çerçevesinde, yaşanacak değişimlerin ve fırsatların bölgedeki çalışma yaşamında yaratacağı etkilere odaklanacak. Toplantıda aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin temel politikalar ve 2013 yılında Norveç’te düzenlenen ILO 9. Avrupa Bölge Toplantısından bu yana geçen dört yılda elde edilen başarılar ve tecrübeler tartışılacak. Toplantı kapsamında ayrıca “herkes için insana yakışır iş”, “iş ve üretimin organizasyonu”, “iş yönetişimi” ve “çalışma ve toplum” konularında özel oturumlar düzenlenecektir. Toplantı ILO’nun kuruluşunun 100. yıl dönümü öncesi son bölgesel toplantı olması nedeniyle de büyük önem arz ediyor.

    Toplantı çerçevesinde ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’nun başkanlık edeceği “göçmenler ve mültecilerin işgücü piyasalarına adil ve etkin erişimi” konulu Gayrı Resmi Bakanlar Toplantısı da düzenlenecek.

    Etiketler: Uluslararası Çalışma Örgütü , ILO , Binali Yıldırım
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