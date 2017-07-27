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    İllerin milletvekili sayısı değişti... İşte yeni sayılar...

    Reuters
    27 Temmuz 2017 - 10:04Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:15

    İllerin 600 milletvekili üzerinden çıkaracakları milletvekili ve seçim çevresi sayıları yeniden belirlendi. Ankara üç, Bursa ise iki seçim çevresine bölündü.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. Ankara'nın seçim çevreleri Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

    Karar kapsamında, 88 olan İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'ye, İzmir'in 26 olan çıkaracağı milletvekili sayısı 28'e yükseltilirken, seçim çevresi sayıları aynı kaldı.

    Kararla, Bursa'nın seçim çevresi ikiye çıkarılırken, çıkaracağı milletvekili sayısı da 18'den 20'ye yükseltildi.

    Kararla ayrıca, illere göre çıkarılacak milletvekili sayısı Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da iki milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.

    İllerin milletvekili sayısı değişti... İşte yeni sayılar...

     

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    Etiketler: YSK , Milletvekili , seçim
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