İller Bankası 155 personel alımı yapıyor!

İller Bankası 155 personel alımı için kriterleri adayların erişimine açtı. Türkiye genelinde 18 bölge müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan İller Bankası personel alımı başvurusu, 21 Kasım tarihinde sona erecek. Peki, müracaat etmek isteyenlerin araştırdığı İller Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) Mühendis pozisyonu için;



En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,



Tekniker pozisyonu için;



2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,



e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,



f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,



ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,



h) Bankaya alınacak Mühendis ve Teknikerlerin öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımını görmek için tıklayınız.

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden altmış (60) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın on (10) katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş

Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 06/11/2017 - 21/11/2017 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)



b) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 06110 Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü / kargo) göndereceklerdir.



c) 21/11/2017 Salı günü mesai saati bitiminden (Saat 18:00) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.



ç) Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.



Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.



Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.



d) Adaylar; Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir

değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek

KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının on (10) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;



a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,



b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.



c) KPSS sonuç belgesi fotokopisi,



ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte yapılır.

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