İllegal bir şey var mı: Evet var

Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 486 sanık hakkında açılan davada savunma yapan sanıklar, üsse neden gittikleri ve kim tarafından görevlendirildikleri konusunda isim vermemeye özen gösteriyordu. Ancak dün savunması alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okul Komutanlığı’ndaki tabur komutanı eski albay Metin Bilgici, Akıncı Üssü’ne nasıl gittiğini detaylarıyla anlattı.



KONUM BİLGİSİ GELDİ

MEBS Okul Komutanlığı’ndaki kursiyerleri 15 Temmuz gecesi mesaiye çağırıp sivil araçlarla üsse götürdüğü iddia edilen Bilgici, evindeyken albay Bilal Akyüz’ün aradığını belirterek, şunları söyledi: “Saat 21.00 civarında albay Bilal Akyüz aradı, ‘terör istihbaratı var. Kursiyerleri hazır et’ dedi. Birliğe gittim personelin bir kısmını mesaiye çağırdım. Bilal Albay tekrar aradı ve ‘Yaklaşık 80 kişi hazır etsen yeterli olur’ dedi. Üssün yerini bilmediğimi söylediğimde binbaşı Osman tarafından bana konum bilgisi gönderildi. Telefondan tarif alarak Akıncı Üssü’ne gittim. Herkese sivil araçlarına binip beni takip etmeleri talimatı verdim. Üsse geldikten sonra bir araç eskortluğu eşliğinde 143. Filo’ya geldim. İlerleyen saatlerde, illegal bir faaliyetin içinde olduğumuza ilişkin bir mesaj gösterildi. Bilal Albay’ı bulup ‘illegal bir durum olup olmadığını’ sordum. O da ‘Evet var’ dedi. Arabaya giderek radyo dinledim. Ankara’da bazı yerlerin bombalandığı haberlerini duydum. İllegal bir olaya çekildiğimi, ikaz edilmeyerek kullanıldığımı düşündüm. Beni bu olayın içine çekenlerden ve sıralı amirlerimden de şikâyetçiyim. Bilal Akyüz’den şikâyetçiyim.”



'KRİPTO OLSAM SUİKASTI BEN YAPARDIM'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili 47 sanığın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, “Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi beni seçti. Bir yıl ailesi dahil her yerde beraberdik. Darbede yer almak istesem ‘Cumhurbaşkanı’nın yanındayken bu darbeyi yapalım’ derdim. Kripto FETÖ’cü olsaydım suikastı ben yapardım” dedi.