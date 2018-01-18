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İlla ‘2018’de satacağız’ diye bir şey yok

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

BORSA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’un halka arzına ilişkin, “Hedef olarak 2018 ikinci çeyreği tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda... ‘İllaki 2018’de satacağız’ diye bir şey yok. Uygun ortamı yakaladığımızda, hazır hale geldiğimizde” dedi.

Karadağ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde, gazetecilerin Borsa İstanbul’un halka arzına ilişkin sorularını yanıtladı.

Finansal danışmanlık için teklifleri topladıklarını, onları değerlendireceklerini ve süreçlerin hızlı şekilde yürüdüğünü ifade eden Karadağ, halka arzın tarihine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: “2018’in ikinci çeyreği gibi planladık ama şirketler bir gelsin. Bu arada biz kendi hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Halka arzın birkaç ana ayağı var. Birincisi, bizim yapmamız gereken bürokratik süreçler... İkincisi, yatırım iklimi... Üçüncüsü, siyasi karar... Bizim kısım bende, hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. Ama her şey bittikten sonra bile ekonomik iklim ve o ekonomik iklimde siyaset ‘tamam’ der mi? Ben kendi kısmımdaki ödevleri yürütüyorum. Şirketin yapılanması ve halka arza hazır hale gelmesi bizim sorumluluğumuzda. Halka arza hazır hale geldikten sonra da son dakika bile ötelenebilir, tarih değişebilir. Onlar siyasi...” Karadağ, “Hedef olarak ikinci çeyreği tutuyor musunuz?” sorusu üzerine, “Tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda... ‘İllaki 2018’de satacağız’ diye bir şey yok. Uygun ortamı yakaladığımızda, hazır hale geldiğimizde” ifadelerini kullandı. Karadağ, “Yani ikinci çeyrekten sonraya ertelenebilir mi?” sorusuna, “Tabii mümkün, her zaman...” karşılığını verdi.

 

Etiketler: gazetehaberleri , borsa , Himmet Karadağ
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