İlkokullara Türkçe ve matematik dopingi

Bakanlık, İlkokullarda Yetiştirme Programı’na (İYEP) alacağı öğrencilerin tespitini açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapacak. 3 ve 4’üncü sınıflarda Türkçe ve matematik desteğine ihtiyaç duyanların belirlenmesi için yapılacak sınavda, test kullanılmayacak. Eksiği tespit edilenler İYEP’e alınacak. Mülteci, göçmen ve mevsimlik tarım işçisi öğrencilerin de katılacağı programda psikososyal destek verilecek. Yıl sonunda okul, il, ilçe ve ülke raporları hazırlanacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde, ikinci dönemde 12 pilot ilde başlatılan programın, gelecek eğitim yılında ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

AÇIK UÇLU SORULAR

Pilot illerdeki 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri (özel eğitim tanısı olanlar hariç) 20 Şubat’ta bakanlığın hazırladığı ‘İYEP Öğrenci Belirleme Aracı’ ile sınava alınacak. Sınavı, okul yöneticilerinin gözetiminde dersi okutan öğretmenler yapacak. İYEP’e katılacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılan sınavda, açık uçlu ve kısa cevaplı sorular olacak. Çoktan seçmeliler, “ilkokul seviyesinde kullanılmasının sakıncaları ve öğrenciler hakkında yeterli bilgi elde edilemiyor oluşu” sebebiyle kullanılmayacak. Öğrenciler 26 Şubat’ta programa alınacak. Her iki dersten öğrencilerin okuma, yazma, okuduğunu anlama ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem becerilerindeki eksiklikleri giderilecek. Dersler, öğrencinin okulunda kendi öğretmeni tarafından hafta içi ders saatleri dışında ve hafta sonlarında ücretsiz verilecek.