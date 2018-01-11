İlkokullara ‘hobi bahçesi’

Derslerin bir bölümünü okula 50 metre uzaklıkta oluşturdukları 100 metrekarelik bahçede yapan öğrenciler, doğanın içinde öğrenerek sebze ekiyor, suluyor ve ektikleri ürünlerin bakımını yapıyor. Geçen ekim ayı içinde yaşama geçirdikleri hobi bahçesiyle ilgili bilgi veren 2/D Sınıf Öğretmeni Sema Nart Erdem, projenin çocukları biraz olsun kent yaşamından uzaklaştırmak için ortaya çıktığını söyledi. Öğretmen Erdem,ÿönümüzdeki günlerde yabani otlardan kendi gübrelerini yapmayı planladıklarını açıkladı.



Hobi bahçesi içine yerleştirdikleri kütükleri sıra olarak kullandıklarını anlatan Sema Nart Erdem, şöyle konuştu:

"Dersi; sınıf içinden, açık havaya taşımak istiyoruz. 28 öğrencimiz, burada kendi emekleriyle ürettikleri bitkilerin yanında, kütüklerin üzerine oturarak derslerini işleyecek. Onlar bizim masamız, sıramız olacak. Sarımsaklarımızın bir bölümü büyüdü. Onları toplayıp, Yerli Malı Haftasında satarak değerlendirdik. ÿBahçemizde karalahana, çilek, bakla, sarımsak, soğan, ıspanak, bezelye ve maydanozumuz var."

ÇOCUKLAR HAYALLERİNİN PEŞİNDE

Mahalleyi keşfe çıktıkları bir gün hobi bahçesinin yerini bulduklarını ve daha sonra velilerle toplantı yaparak, konuyu anlattığını belirten Sema Nart Erdem, “Çocuklarımız apartman tepelerinde büyüyor. Bu konuda kendimi sorgulamaya başladım. Bir gün çocukları alıp mahalle gezisine çıkardım. Önce çocukların rahat oynayabileceği bir ortam aradım. Okulda beton zemin üzerinde oynuyorlar. Bir yeşillik bulabilir miyiz? kaygısıyla mahalleyi keşfe çıktık ve burayı bulduk. Sonra bir veli toplantısı yaparak çocuklarınızı tarlalara götüreceğim. Üstleri başları çamur olabilir. Sakın ‘Neden kirlettin?’ demeyin. Çocuklarımız ekecek, biçecek dedim. Velilerimiz de kabul etti. Çocuklarıma ‘Burayı ekeceğiz, hayal kurun’ dedim. Azra isimli öğrencimiz ‘Kara lahana ekip, anneanneme karalahana sarması yaptırıp burada yiyelim’ dedi. O gün gidip karalahana tohumu bulduk ve ektik” dedi.



Çocuklar hobi bahçesinde, ektikleri sebzelere avuçlarıyla can suyu vererek, yeni başladıkları gitar dersinde öğrendikleri ‘Kestane, gürgen, palamut’ şarkısını söyledi. Öğrenciler, hobi bahçesindeki çalışmayı öğretmenlerinin öğrettiği Güzel çocuklarız, iyi insanlar olacağız sözleriyle noktaladı.