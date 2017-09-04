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    İlkokulda protesto

    AA
    04.09.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 19:52

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni öğretim yılının açılışı dolayısıyla gittiği ilkokulun girişinde velilerce yuhalandı.

    FRANSA’da yaz tatilinin sona ermesiyle 12.4 milyon öğrenci sınıfları doldururken, 880 bin öğretmen iş başı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkenin doğusunda bulunan Forbach kentinde bir ilkokulda ders yılı açılışına katıldı. Macron, okula geldiği sırada girişte, yeni dönemde getirilen çok sayıda değişikliğe itiraz eden çok sayıda veli tarafından yuhalandı.
    Fransa’da okullarda görev yapacak personele devlet yardımlarının kesilmesi nedeniyle 23 bin kadronun boş kaldığı belirlenirken, Rhone, Ardeche ve Normandiya bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde çok sayıda okul eğitime başlayamadı. Lyon ve çevresindeki okullarda ise bu durumu protesto etmek amacıyla grev kararının alındığı açıklandı.

    İlkokulda protesto

    HEDEFİN GERİSİNDE KALINDI
    Fransa Eğitim Bakanlığının 2015’te kabul ettiği, Sayısal Eğitim Planı çerçevesinde ülkedeki tüm kolej ve liselerde tablet ve bilgisayarlı eğitime geçilmesi projesinde de belirlenen hedefin gerisinde kalındığı bildirildi. Şimdiye kadar toplam 12,4 milyon öğrenciden 600 bini bilgisayarlı eğitime geçti. Bakanlık, bilgisayarlı eğitime geçişte diğer ülkelerden geri kalmamak amacıyla pilot bölgeler oluşturarak çalışmalara başlamış ve ülke genelinde bu yöndeki eğitim için 2018 yılını hedef belirlemişti.

    Etiketler: PARIS , Macron , Protesto
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