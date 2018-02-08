İlkokulda ‘okullaşma’ oranı düştü

Programda öne çıkan eğitim istatistikleri ve bakanlığın gelecek yıl hedeflerinden bazıları şöyle:

Okullaşma oranlarında en dikkat çekici veri ilkokul kademesinde yer aldı. İlkokulda 2016 yılında yüzde 94.87’ye olan okullaşma oranı 2017 yılında yüzde 91.16’ya düştü. Zorunlu eğitim-öğretim kademelerinde en yüksek okullaşma oranı yüzde 95 ile ortaokullarda oldu. Lisenin zorunlu eğitime alınmasıyla sürekli artış gösteren okullaşma oranları 2016’da yüzde 79 iken 2017’de yüzde 82’ye çıktı. Her kademede gelecek yıl net okullaşma hedefi yüzde 100 olarak belirlendi.

Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı 5 yaş grubunda yüzde 58’e çıkarken bakanlık 2018 yılı hedefini yüzde 60 olarak belirledi. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı ise yüzde 61’e yükseldi. 2018 yılı hedefi ise yüzde 70.

143 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Bakanlık, geçen yıl 142 bin 813 liseliye burs verdiğini açıkladı. Burs verilecek liseli öğrenci sayısında bu yılın hedefi 143 bin. Özel eğitime ihtiyacı olan 450 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen bakanlık, lisede parasız yatılı eğitim alacak öğrenci sayısını ise 145 bin olarak belirledi.

Okulu en az ilkokul, en çok liseliler kırıyor. 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı geçen yıla göre artsa da ilkokul öğrencileri eğitim kademeleri içinde en az devamsızlık yapan grup olma özelliğini koruyor.

EN ÇOK ONLAR OKUYOR

MEB öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını da mercek altına aldı. Öğrenci başına en çok kitap ilkokulda okunuyor. Meslek ve teknik ile imam hatip liselerinde bir öğrenci yılda ortalama 4, ortaokulda 8 ve ilkokulda 20 kitap okuyor. Bakanlık, genel liselerdeki kitap okuma oranı ile devam konusundaki verileri ise yayınlamadı.



