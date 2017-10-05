ERG’nin beklenen eğitim raporu açıklandı: İlkokulda okullaşma oranı düştü 

10’uncu Eğitim İzleme Raporu 2016-2017’ye göre ilkokulda net okullaşma oranı 2015-2016 yılında yüzde 94.4 iken, 2016-2017’de bu oran yüzde 91.2’ye düştü. Yani ilkokulda okullaşma oranında düşüş yaşandı. Öte yandan ortaokulda net okullulaşma oranı 2015-2016’da Türkiye genelinde yüzde 94.9 iken 2016-2017’de yüzde 95.7’ye çıktı. Raporda dikkat çeken diğer veri ise, 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de 538 öğrenciye 1 psikolojik danışman ve rehber öğretmen düşüyor.

İşte 10’uncu Eğitim İzleme Raporu’ndan dikkat çeken veriler:



* Eğitimde özel okulların payı son yıllarda artıyor. Özel okullarda eğitim gören çocukların oranı 2016-2017'de yüzde 7.6 oldu.

* Türkiye genelinde okul öncesinde net okullaşma oranları 3-5 yaş işin yüzde 36, 4-5 yaş için yüzde 46 ve 5 yaş için yüzde 59.

* İlkokul düzeyinde net okullulaşma oranı 2015-2016 yılında yüzde 94.4 iken, 2016-2017’de bu oran yüzde 91.2’ye düştü.

* Ortaokulda net okullulaşma oranı 2015-2016’da Türkiye genelinde yüzde 94.9 iken 2016-2017’de yüzde 95.7’ye çıktı.

* İlköğretim düzeyinde 247 bin 207 çocuk özel eğitim hizmetlerinden yararlanıyor. Bu düzeyde özel eğitimden yararlanan çocukların yüzde 75’i kaynaştırma eğitimi alıyor.

DEVAMSIZLIKLAR AZALDI



* İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2015’te yüzde 5.6 iken 2016’da yüzde 5’e geriledi. Genel ortaokullarda bu oran 2015’te yüzde 12.2 iken 2016’da yüzde 10.9’a; imam-hatip ortaokullarında 2015’te yüzde 7.9 iken 2016’da yüzde 7.1’e geriledi.

* 2015-2016’da yüzde 79.8 olan ortaöğretimde net okullulaşma oranı, 2016-2017’de yüzde 82.5’e yükseldi.

* Aralık 2016 verilerine göre Türkiye’de öğretmen sayısı 900 bin 511’e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri tarafından Ocak 2017’de yapılan açıklamalara göre yaklaşık 70 bin öğretmen ihtiyacı bulunuyor.

* 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de 538 öğrenciye 1 psikolojik danışman ve rehber öğretmen düşüyor.

‘MEB’DEN TEOG İÇİN GÖRÜŞ TALEBİ GELMEDİ’



Toplantıda konuşan ERG Direktörü Batuhan Aydagül, müfredat ile ilgili 51 ders programı için iki hafta içinde görüş bildirdiklerini ancak ikinci versiyona bu önerilerin yansımadığını belirtti. Aydagül, TEOG ile ilgili ise MEB'den herhangi bir görüş talebinin de gelmediğini söyledi.