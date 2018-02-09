‘İlkokul öğretmeninin eğitimi yetersiz kalabiliyor'

2017 verilerine göre, OECD ülkelerinde eğitim alanından 1 milyon civarında öğrenci mezun oldu. Bu, toplam yükseköğretim mezunlarının yüzde 10’una denk geliyor.

İlk ve ortaokul öğretmenleri, farklı bir öğretim ve çalışma ortamına sahip. Birçok OECD ülkesinde benzer yükseköğretim kalifikasyonlarıyla mezun oluyorlar. Ancak çoğu ülkede ilkokul öğretmenlerinin eğitimi, ortaokullara göre daha fazla pedagoji odaklı. Bu, onları bazı konuların öğretiminde yetersiz hale getirebiliyorken; ortaokul öğretmenlerini ise günlük eğitim pratiklerinde hazırlıksız bırakabiliyor.

OECD ülkelerinde 15 yıllık deneyime sahip ortaokul öğretmeni, ilkokula göre biraz daha fazla kazanıyor. İki gelir arasındaki makasın en büyük olduğu ülkelerse Meksika, Hollanda, İspanya ve İsviçre.