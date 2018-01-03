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    İlkokul öğrencilerinden metro yolcularına kitap... ‘Ellerinde telefon değil, kitap olmalı’

    Hürriyet Eğitim
    03.01.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    İlkokul öğrencileri toplu taşıma araçlarında seyahat ederken ellerinde sürekli telefonla ilgilenen yolculara yönelik bir kitap okuma projesi başlattı. Şimdiye kadar iki defa gerçekleştirilen ‘Ellerinde Telefon Değil, Kitap Olmalı’ adlı çalışmayla yolculara 240 kitap dağıtıldı. Öğrenciler, kitapların arkasına küçük notlar yazarak yolculardan bunları okuduktan sonra kendilerine geri göndermesini istedi. Proje her ay farklı bir metro hattında uygulanacak.

    Bağcılar’daki Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri, telefon bağımlılığına dikkat çekmek için kitap okuma projesi başlattı. İlki 30 Ekim’de ikincisi de 25 Aralık’ta uygulanan projeyle bir metro hattı belirlenerek yayınevlerinden toplanan ve sahaflardan alınan 120 kitap yolculara dağıtıldı. Kitapların arkasına küçük notlar yazılarak yolculardan, okumaları bittikten sonra kitabı kendilerine iade etmeleri istendi. Böylece 20 kitap öğrencilere iade edilirken, 20 kitap da hediye edildi.

    Proje Koordinatörü öğretmen Nurcihan Avşar Bakır çalışmanın çıkış noktasını ve uygulamada yaşananları şöyle özetledi:

    İlkokul öğrencilerinden metro yolcularına kitap... ‘Ellerinde telefon değil, kitap olmalı’
    İLGİ BİZİ MUTLU ETTİ
    “Sosyal farkındalık yaratmak için başlattığımız projemize metro hattındaki yolcuların gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti.  Ellerinde telefon olmayan yolcular bile öğrencilerimize projeyi anlattırıp onlarla konuşmak istediler. Bize destek vermek için okulumuza kitap göndereceklerini söylediler, daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunup güzel ve destekleyici yorumlar yaptılar.

    İlkokul öğrencilerinden metro yolcularına kitap... ‘Ellerinde telefon değil, kitap olmalı’
    PARAYLA SATILDIĞINI DÜŞÜNDÜLER
    Zaman zaman öğrencilerimiz röportaj yaparken kitapların parayla satıldığını düşünen yolcuların para çıkarıp öğrencilerimize para vermeleri, bazılarının öğrencilerimizi izleyip metrodan inmeden önce onlara kitap hediye etmeleri, onlarla fotoğraf çektirip kendi torunlarına projeyi anlatmak istediklerini söylemeleri bizim için çok değerliydi.

    İlkokul öğrencilerinden metro yolcularına kitap... ‘Ellerinde telefon değil, kitap olmalı’
    KİTAP OKUMA ORANLARI DÜŞÜK
    Türkiye’de kitap okuma oranlarının çok düşük olduğunu gördük. Hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hem de toplumda farkındalık yaratmak için başlattık bu çalışmayı.

    İlkokul öğrencilerinden metro yolcularına kitap... ‘Ellerinde telefon değil, kitap olmalı’
    60 ÖĞRENCİ KATILDI
    Yolda bile insanlar ellerinde telefonla yürüyorlar, dikkatleri kitaplara çekmek istedik. Projeye şimdiye kadar 60 öğrenci katıldı. Çalışma sadece kitap okuma alışkanlığına yönelik de değil. Projeye katılan öğrenciler tanımadıkları biriyle nasıl iletişim kuracaklarını da öğreniyorlar. Önce çekingen davranıyorlar ama olumlu tepki alınca rahat hareket edebiliyorlar.”

    BENİ ÖNEMSEDİĞİNİ GÖRMEK ÇOK MUTLU ETTİ
    Damla Ece Boynukısa (Karacaoğlan İlkokulu öğrencisi): Projeyi anlatmak için bir abimin yanına gittim. Telefonla oynadığını düşündüğüm için çok mahcup oldu. Telefonundan soru çözdüğünü, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi. Beni bu konuda ikna etmek için çantasındaki kitabını ve çözdüğü soruları gösterdi. Abimin beni önemsediğini görmek beni çok mutlu etti.

    Etiketler: İlkokul , toplu taşıma , Ellerinde Telefon Değil Kitap Olmalı
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