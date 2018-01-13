İlkokul öğrencileri ‘Mahmut Hoca’yı andı

Bakırköy İlkokulu öğrencileri aynı okuldan mezun olan Münir Özkul’u vefatının birinci haftasında kabri başında andı. Filmleriyle büyüdüklerini belirttikleri Özkul’un öğretmen olarak rol aldığı karakteri kendileri için örnek aldıklarını ve onu çok sevdiklerini belirten öğrenciler, mezarına çiçek bıraktı. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Özkul’un Bakırköy’de dünyaya geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

“Bakırköy’de dünyaya gelmiş, ilkokul eğitimini Bakırköy İlkokulu’nda tamamlamış olan Münir Özkul’u okulumuz öğrencileriyle yeniden burada anmış olduk. Sanatçı vasfını taşıyabilmek kolay değil. Bu vasfı en iyi taşıyan usta sanatçılarımızdan birisiydi. Özellikle de Mahmut Hoca karakteriyle tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sevgisini, saygısını kazanmış bir sanatçımızdı. Mahmut Hoca’nın ‘Okul sadece dört duvar arasında bir yer değildir’ sözü bugün çok daha önem kazandı. Çünkü siz eğitimi dört duvar arasına sıkıştıramazsınız. Çocuğun 24 saatindeki her anı bir eğitim ve okuldur. Sokak, ev, medya, sanat, sinema gibi her alan insanın eğitiminde etkendir. Biz eğitimi ancak bu şekilde tekamüle erdirir ve insan-ı kamil yetiştirmiş oluruz. Özellikle Hababam Sınıfı’nda, dışarıda bırakılan öğrencilere bahçede bir alan oluşturup eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini hatırlatması, etakdir edilecek sahnelerdi. Biz Mahmut Hocamızı unutmadık.”

Törene, ilçe milli eğitim müdürü ve öğrencilerin yanı sıra okul müdürü Ceyhun Coşkundeniz, şube müdürleri, çevre okul müdürleri ve Bakırköylüler katıldı.