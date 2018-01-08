Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İlkokul mezunu sahte doçent alarmı! TV kanallarına da çıkmış

    İlkokul mezunu sahte doçent alarmı! TV kanallarına da çıkmış

    ANKARA (AA)
    08.01.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Ankara'da cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını söyleyip vatandaşları dolandırdığı belirlenen kişi suçüstü yakalandı. İlkokul mezunu olduğu anlaşılan şüphelinin kendisini doçent olarak tanıtarak bazı televizyon kanallarındaki programlara konuk olduğu ortaya çıktı.

    Ankara'da  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran bir kişi, cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y.'yi gözaltına aldı.

    Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, ilkokul mezunu olmasına rağmen doçent doktor unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu belirlendi. Musa Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Musa Y, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    SAHTE SAVCI DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Ankara'da düzenlenen başka bir operasyonda kendisini savcı olarak tanıttığı bir vatandaşı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu iddia ederek dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. Dolandırılmaya çalışılan vatandaşla irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında önlem alarak, parayı almaya gelen Ahmet Ç.'yi suçüstü yakaladı. Ahmet Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: Dolandırıcı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri