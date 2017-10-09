İlker Başbuğ'dan vize kararı yorumu: Protesto ediyorum

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Başbuğ, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını 'orantısız bir tepki' olarak değerlendirdi ve Washington'un şimdiye kadar böyle bir tepki vermediğini kaydetti.
Başbuğ, "ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez" diye konuştu.
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