İlker Başbuğ'dan vize kararı yorumu: Protesto ediyorum

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Başbuğ, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını 'orantısız bir tepki' olarak değerlendirdi ve Washington'un şimdiye kadar böyle bir tepki vermediğini kaydetti.

Başbuğ, "ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez" diye konuştu.

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