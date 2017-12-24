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    İlk ziyaret... Erdoğan böyle karşılandı

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunacağı Sudan’a indi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'nda Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani ile Sudanlı bakanlar karşıladı.
    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.

    "Cumhurbaşkanı" düzeyinde Sudan'a ilk resmi ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyareti, Çad ve Tunus'u da içeren Afrika turunun ilk durağı oldu.
    Sudan'ın bağımsızlığından bu yana, Türkiye'den bu ülkeye "cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından Erdoğan'ın gelişi tarihi öneme sahip.  Erdoğan, programı kapsamında mevkidaşı Ömer el Beşir ile baş başa görüşecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek. Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Beşir'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

    İlk ziyaret... Erdoğan böyle karşılandı
    İlk ziyaret... Erdoğan böyle karşılandı

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