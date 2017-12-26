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    İlk ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladılar

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 15.40'da Çad'ın başkenti Encemine'ye geldi. Ziyaret, Çad'a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı.

    Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çad'a geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Çadlıların ise ellerinde Türk bayrakları taşıdığı, coşkulu şekilde dans ettikleri görüldü. 

    Etiketler: ziyaret
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