İlk YEKA’larda çalışmalar başladı

KALYON Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Güney Koreli ortaklarıyla birlikte ihalesini kazandıkları Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projesi kapsamında Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş panel üretim tesisi için hafriyat çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun göreceği bir tarihte temel atma töreni için hazır olacaklarını dile getirdi. Tesisin kapasitesinin yıllık 500 megavat (MW) olacağını, ancak güneşte pazar büyüyeceği için bin MW’a kadar kapasite artışının mümkün olacağını söyleyen Ata, “2040’lara geldiğimizde elektriğimizin büyük bir kısmını güneşten karşılayacağımızı düşünüyorum. O yüzden biz de güneş teknolojisinde daha fazla yatırım yapmaya hazırız” dedi.

ÖNEMLİ OLAN HÜCRE ÜRETMEK

Karapınar YEKA güneş projesi kapsamındaki Türkiye’nin ilk entegre panel üretim tesisinde ingot, wafer ve hücre üretimi yapılacağını ve bu tesisin 500 milyon dolarlık bir yatırım olacağını dile getiren Ata, Türkiye’de güneş teknolojilerinin üretilmesi için asıl önemli olanın “hücre” olduğunu vurguladı. Entegre tesisin içindeki panel fabrikasının maliyetinin sadece 20 milyon dolar olduğuna işaret eden Ata, “Türkiye’de yıllık üretimleri bin 300 MW’ı bulan ve fason üretim yapan fabrikalar var ama asıl teknoloji hücrede. Fabrikanın kapasitesini yüksek tutuyoruz ki, Karapınar YEKA için kullanacağımız paneller için panel fabrikasının 500 MW’lık kısmında yerli üretim yaparız. Kalan kısmında da hücreyi ithal edip bölgedeki ülkelere panel ihracatı yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Kalyon-Türkerler-Siemens konsorsiyumu olarak kazandıkları rüzgar YEKA kapsamındaki türbin fabrikasını Siemens’in kuracağını, fabrikanın maliyetinin 50-60 milyon Euro civarında olacağını söyleyen Ata, “Rüzgar YEKA ihalesinde düşük fiyatı verebilmemizin sebebi, Siemens’in henüz üretimde olmayan yeni nesil platformunu bize taahhüt etmiş olması. Bu yeni nesil türbinlerin verimliliği çok yüksek. 2019’un son çeyreğinde üretime girecek. Fabrika üretime başlamasından hemen sonra türbinler dikilmeye başlanacak” dedi.

TEKNOLOJİNİN DEMODE KALMA RİSKİ YOK

GÜNEŞ enerjisinde teknolojilerin 10 yılda tamamen değiştiğini belirten Ata, Türkiye’nin de gelecek beş yıl içinde teknoloji konusunda önemli bir aşama kaydedeceğini söyledi. Teknoloji geliştirilmesi için YEKA şartnameleri kapsamında kurulacak Ar-Ge merkezlerinde en az 100’er mühendis çalışacağını ve bu mühendislerin yüzde 90’ının Türk olacağını kaydeden Ata, “Çalışmamız gereken başlıklar belirlendi ve en az 10 yıl süreyle Ar-Ge yapmak zorundayız. Ar-Ge merkezinde teknoloji üretilecek, fabrikada uygulanacak. Dolayısıyla, geliştirdiğimiz ve kullanacağımız teknolojinin demode kalma riski yok” dedi.

2040’TA ELEKTRİK GÜNEŞTEN GELECEK

ÇATILARA mikro güneş santrali kurulumu konusundaki düzenlemeyi de heyecanla beklediklerini söyleyen Ata, “Türkiye’nin çatılarında ilk aşamada en az 10 bin MW’lık bir pazar olduğu tahmin ediliyor. Bu yüzden fabrikamızın kapasitesini genişlemeye müsait olarak planlıyoruz, hiç beklemeden bin MW kapasiteye çıkabiliriz. Sonrasında belki bin MW daha fabrika yaparız, durmak diye bir şey yok. Özellikle Türkiye gibi fosil kaynaklar açısından büyük ölçüde dışarıya bağımlı olan ülkeler için güneş orta vadede çok önemli. 2040’larda elektriğimizin büyük bir kısmını güneşten karşılayacağız” dedi.