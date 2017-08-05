MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>İlk yarıda 939 milyon sterlin kar etti

İlk yarıda 939 milyon sterlin kar etti

AA
05 Ağustos 2017 - 07:42Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 07:42

Geçen yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyar sterlin zarar açıklayan İngiliz bankası RBS, bu yılın ilk yarısında 939 milyon sterlin kar etti.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS), bu yılın ilk yarısında 939 milyon sterlin kar elde etti.

RBS'den yapılan açıklamada, geçen yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyar sterlin zarar bildiren bankanın, bu yılın ilk yarısında toplam 939 milyon sterlin kara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, bankanın, ABD'de hatalı olarak müşterilerine sunduğu mortgage ürünlerine ilişkin zararın tazmin edilmesi için bilançosundan 396 milyon sterlin ayırdığı kaydedildi.

RBS açıklamasında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla birlikte bankanın Avrupa merkezinin Amsterdam'a taşınması için Hollandalı otoritelerle görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

RBS'nin Üst Yöneticisi Ross McEwan, açıklamadaki değerlendirmesinde, ilk yarıya ilişkin verilerin son derece cesaret verici olduğunu belirterek, "Hükümet artık çok daha iyi bir bankaya sahip." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümeti, Royal Bank of Scotland'ın hisselerinin yüzde 73'üne sahip bulunuyor.

 

Etiketler: Royal Bank of Scotland , RBS , ingiliz bankası RBS
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri