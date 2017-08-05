İlk yarıda 939 milyon sterlin kar etti

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS), bu yılın ilk yarısında 939 milyon sterlin kar elde etti.



RBS'den yapılan açıklamada, geçen yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyar sterlin zarar bildiren bankanın, bu yılın ilk yarısında toplam 939 milyon sterlin kara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, bankanın, ABD'de hatalı olarak müşterilerine sunduğu mortgage ürünlerine ilişkin zararın tazmin edilmesi için bilançosundan 396 milyon sterlin ayırdığı kaydedildi.

RBS açıklamasında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla birlikte bankanın Avrupa merkezinin Amsterdam'a taşınması için Hollandalı otoritelerle görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

RBS'nin Üst Yöneticisi Ross McEwan, açıklamadaki değerlendirmesinde, ilk yarıya ilişkin verilerin son derece cesaret verici olduğunu belirterek, "Hükümet artık çok daha iyi bir bankaya sahip." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümeti, Royal Bank of Scotland'ın hisselerinin yüzde 73'üne sahip bulunuyor.