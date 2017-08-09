İlk ürün pamuk 500 liraya satıldı

Adana Ticaret Borsası’nda düzenlenen açık artırma etkinliğine, çok sayıda üreticinin yanı sıra İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adana Ticaret Borsası, Çukobirlik, Adana Çiftçiler Birliği ile Ziraat Odaları yöneticileri de katıldı. Açık arttırma öncesi Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Karaisalı, Seyhan ve Tufanbeyli ilçelerine telefonla bağlantı kurarak ayçiçeği, buğday ve mısır hasatları ile ilgili bilgiler aldı.

Törende konuşan Başkan Bilgiç, Çukurova’da aynı anda pamuğun yanı sıra mısır, ayçiçeği ve buğday hasadının yapıldığını belirterek, "Bu topraklar 4 ürünün hasadını aynı anda yapan bereketli topraklardır. Bu yıl, 2011 yılında hem ekili alan ve hem üretilen pamuk bakımından yarısındayız. Geçen yıl 151 bin ton civarında kütlü pamuk üretmiş Adana. Bizim hedefimiz bunu 2020 ye kadar 2 katına çıkarmak. Beyaz altın diyarını tekrar eski günlere döndürmek istiyoruz" dedi.



YÜZDE 50 MAZOT DESTEĞİ



Adana İl Tarım Müdürü Muhammet Ali Tekin ise amaçlarının pamuğun geçmiş yıllardaki pozisyonuna geri gelmesi olduğunu kaydederek şunları söyledi:



"Bu yıl 330 bin dekar civarında bir ekimin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakam giderek yükselecek. Bir ürünün çiftçi tarafından tercih edilmesi fiyatı ve satışı ile alakalı. Bu sene ilk defa uygulayacağımız proje kapsamında yüzde 50 mazot desteği devreye girdiğinde ekimin önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyoruz. 2018’de bu destekler verilecek çiftçimize, pamuğun geçmiş günlere ulaşması için elimizden geleni yapacağız."



AÇIK ARTIRMA



Daha sonra Karataş İlçesi’nin Bahçe Mahallesi’nde üretim yapan ve 19 yıldır ilk pamuğu satan çiftçi Hasan Arslan’ın 50 kilogram ve çiftçi Ali Kerkit’in 30 kilogram pamuğunun satışı için açık arttırma yapıldı. Kilogramı 25 liradan başlayan açık artırmada 500 lira ile en yüksek fiyatı veren Erdeve Tekstil firması 80 kilogram pamuğu satın aldı. Hasan Arslan, pamuğun şubat ayında ekimini yaptığını anlatarak 19 yıldır ilk pamuğu ürettiğini söyledi.



Tören sonunda Çukobirlik tarafından üretilen pamuk kolonyaları davetlilere dağıtıldı.