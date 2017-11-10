İlk Türk astronot için fiyat araştırması

İKİ ÖNEMLİ PROJE

Daha önce bu konuda çalışma başlattıklarını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin uzaydan daha fazla istifade etmesi konusunda hedef belirlediklerini, bu projelerden birinin, “İlk Türk astronotu göndermek”, diğerinin de “Uzay Ajansı kurmak” olduğunu söyledi. Özlü, uzay araştırmalarında otorite bir kurum oluşturulması için TBMM’deki tasarının yasalaştırılacağı belirterek şöyle konuştu: “Astronot yetiştirilme konusunda uzman olan ülkelerle temasa geçtik. Mesela Japonya’da bir astronot yetiştirmenin maliyeti 25 milyon dolar. Sıfırdan alarak uzay adamı yetiştiriyorlar. Geçmişte Suriye, Rusya ile anlaşma yaparak bir astronotun yetiştirilmesini sağlamıştı. O Suriyeli astronot da Rus ekiple birlikte uzaya gitmişti. Japonya ile bu konuyu görüştük. Diğer alternatif ülkelerle de bunu konuşacağız. ”