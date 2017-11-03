İlk tren Kars'a ulaştı

Baküye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvilinin katılımıyla 30 Ekim Pazartesi günü açılan hatta yola çıkan ilk tren, dün gece saatlerinde Kars Garına geldi. Gürcistan sınırından itibaren trenle birlikte Kars Garına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, trenin 40 saatlik yolculuğun ardından Karsa geldiğini söyledi.

Trenin Kazakistandan yola çıkıp, Alat Limanından devam ederek, Karsa ulaştığını belirten Kurt, "Azerbaycandan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saatte geldik. İnşallah bir aksaklık olmazsa Karstan Mersin’e bin 258 kilometrelik mesafeyi de 40 saatte almayı planlıyoruz. Tren, Kazakistandan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersinde son bulacak. 30 konteyner, yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı’mıza, bakanımıza böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz" diye konuştu.ÿ

Projenin hem Türkiye hem Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu dile getirenÿKurt, "Şu anda, bu bu projeyle ülkemizÿhem Türk Cumhuriyetlerine hem Çine hem Avrupayı Çine bağlayacak şekilde çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah sanayicimize, ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz, bu günden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarlaÿfırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ülkemiz, bu projeyle çok önemli bir fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel hem de dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır" dedi. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik mesafeyi 180 saat gibi kısa bir süredeÿkatetmek istediklerini belirten TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kurt, şunları söyledi:

"Bu sürenin kısa olmasında Türkiye parkurunda gümrükÿhem tarım teşkilatlarımızın prosedürlerini minimum seviyelere indirdiler. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. Bundan sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde yük miktarları yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği gibi başlangıç itibarıyla yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz; ama önümüzdeki süreçte 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla Çinden ülkemize, Çinden Avrupaya ve tersi yöne bugüne kadar kilometrelik destinasyon ile taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelere ve 12 bin kilometrelik destinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte, bu imkanları artırarak, devam ettireceğiz."

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra tren, bugünÿsabah saatlerinde, Mersine yola çıktı.ÿKurt, Gar çalışanlarıyla birlikte trenin yanında hatıra fotoğrafı da çektirdi.