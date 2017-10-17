İlk toplu konut dönüşüyor

Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi’nde yapılacak çalışmalarla ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Saraçoğlu mahallesini geçmişine uygun olarak Türk Evi temasının yansımalarını göreceğimiz şekilde yeniden projelendiriyoruz. Süreci çok yakından titizlikle takip eden Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın da açıklamalarında belirttiği gibi bütün yapılar korunarak bugünden daha yeşil ve tüm Ankara halkının daha aktif bir halde kullanacağı bir mahalle olarak yapılmasını planlıyoruz. Saraçoğlu mahallesi günümüzde Ankara gibi büyük bir şehrin ortasında gürültüden ve yoğunluktan uzak olması sayesinde huzur veren bir mekan olarak nitelendirilse de, aynı zamanda bölgenin atıl kalmasına ve zamanla yenilenme ihtiyacı duymasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Saraçoğlu mahallesine; geçmişin izleri, mevcut yapılar ve ağaçlar korunarak ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde makro ölçekte başkente yakışır, dinamizmine ayak uyduran ve başkent halkının ihtiyaçlarına yönelik, nefes alacağı yeşil alanlarıyla 7/24 yaşayan nitelikli bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Proje alanındaki yapılar ve ağaçlar tescilli durumda olduğundan, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınacak onaylar doğrultusunda özgün Türk mimarisi ve örnek bir şehircilik yaklaşımıyla uygun olarak yapacağız” dedi.