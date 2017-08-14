İlk teklife ret kartonu

HÜKÜMET, yaklaşık 3.2 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde ilk teklifini sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanan teklifte, 2018 ve 2019 yılı için altı aylık dönemler halinde yüzde 3’er zam yapılması ve enflasyon farkının yansıtılması yer aldı. Sendikalar teklifi kabul edilemez buldu. Teklifi açıklamak için kamera karşısına geçen Sarıeroğlu, 2001 yılından bu yana memurlara yönelik birçok düzenleme yaptıklarını anımsattı.

ARTI ENFLASYON FARKI

En düşük memur maaşında yüzde 97, ortalama memur maaşında yüzde 61 düzeyinde artış sağladıklarını söyleyen Sarıeroğlu, kamuda kurumlararası ücret dengesizliklerini gidermek için de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Toplu sözleşme masasına 776 maddeyle oturulduğunu belirten Sarıeroğlu, 406 maddeye ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Sarıeroğlu bu kapsamda hükümetin teklifini 2018 ve 2019 yılları için 6 aylık dönemler için yüzde 3 zam ve 6 ayda fark oluşması halinde enflasyon ödenmesi olarak açıkladı. Sarıeroğlu, teklif sonrası da görüşmelerin süreceğini belirtti.

ESKİ TÜRKİYE’NİN TEKLİFİ

Memur sendikaları heyetine başkanlık eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın hükümetin teklifine ilk tepkisi ise, “Eski Türkiye’nin teklifi” oldu. Refahın adil paylaşıldığı bir sistem talebiyle masaya oturduklarını belirten Yalçın, “Kamu işveren heyetinin teklifi bütün bunları karşılamaktan uzaktır. Kamu işveren heyetinin elindeki hesap makinası eski Türkiye’den kalma. Teklif eski Türkiye’nin makinası. Bu teklife kapalıyız” dedi. Yalçın yeni ve makul teklifler beklediklerini ifade etti. Memurların payına Maliye’nin cimriliği düştüğünü ifade eden Yalçın, “Alın terine yüzde 3 veriyorlar, bankalar ise yüzde 40 kâr elde ediyor” ifadelerini kullandı. Bakan Sarıeroğlu’nun teklifi açıklamasının ardından kaldırdıkları “Bu teklife kapalıyız” kartonuna da değinen Yalçın, “Buraya 3 kartonla geldik, ‘Evet kabul ediyoruz’ ve ‘Sonraki teklifleri görelim’ kartonları da vardı” diye konuştu.

UZLAŞI OLMAZSA HAKEM HEYETİNE

TOPLU sözleşme masasına Memur-Sen, 3 alternatifli teklifle oturdu. İlk teklifte 2018 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2019 yılı için de yüzde 10 + yüzde 8 zam isteniyor. İkinci teklifte 2018 ve 2019 yılında taban aylığa 75’er lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına, her iki yılında birinci ve ikinci 6 aylarında yüzde 7’şer zam talep ediliyor. Üçüncü teklifte ise, 2018’den itibaren ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam, 2018 yılı birinci ve ikinci altı ayında yüzde 6’şar zam, 2019 yılında birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam öngörülüyor. Kamu-Sen 2018’de seyyanen net 150 lira artı yüzde 10 artı yüzde 10 zam ve refah payı için yüzde 3 zam istiyor. 2019’da 150 lira seyyanen zam talep eden konfederasyon, yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor. KESK ise en düşük memur aylığının 3 bin 450 liraya çıkarılmasını istiyor. Bugünkü teklif sonrası, müzakereler 21 Ağustos’a kadar sürebilecek. Masada bir uzlaşı olmaması durumunda ise, Hakem Heyeti son kararını verecek.