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    İlk sırada Suriye var, sonra Kudüs

    Reuters
    02.01.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak 5 Ocak’ta Fransa’yı ziyaret edecek.

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan’ın, Macron ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğini, ikili ve bölgesel konuları ele alacağını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

    Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa’yla her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir. Köklü ilişkilerimiz karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekişmektedir. Ziyarette, Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır.”

    Macron’un ofisinden bir yetkili ise Erdoğan ve Macron’un görüşmelerinde Suriye konusunun gündemin ilk sırada yer alacağını belirtti.
    Suriye konusunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından Ortadoğu sorunun da ele alınacağını belirten yetkili, Erdoğan-Macron görüşmesinde ‘insan hakları konusunun da gündeme getirileceğini’ belirtti.

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