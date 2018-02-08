İlk kitap fuarı girişimi

Hürriyet’in eski genel müdürü Nezih Demirkent bir gün beni odasına çağırdı. Gazetenin sanatla, edebiyatla ilgili projelerinde benimle konuşurdu.

Söze şöyle başladı: “Küçük çapta da olsa bir kitap fuarı açabilir miyiz?”

Ben de düşüncelerimi söyledim. Gerçekleşeceğine inandığı için daha önce yer olarak da Şişli Terakki Lisesi yönetimi ile anlaşmıştı.

Teşvikiye’deki binayı görmeye gittim. Okulun giriş kapısında başlayan uzun bir koridordu.

Fuar sözü beni heyecanlandırmıştı. Yayınevleriyle konuştum, yazarları aradım. Alçakgönüllü bir açılış yaptık. Stantlar yerine birbirini izleyen uzun masalar üzerine kitaplar konuldu. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, dostumuz yazarlar fuarımızın açılışına geldiler. Ziyaretçi sayısı gittikçe arttı.

Bu anlattıklarımdan zamanın koşullarını tahmin edenler, TÜYAP’ın bugün yurt çapında geldiği düzeyi görünce, mukayese rakamlarına şaşıracaklardır.

Teşvikiye Caddesi’ne kısa bir süre de olsa canlılık getirmişti fuar. İlginin yoğunluğunun nedenleri vardı. O yıllar kitabın alışveriş merkezi Babıâli Yokuşu’ydu. Gerek ders, gerek diğer konulardaki kitaplar orada bulunurdu. Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısı’nda da bugünkü gibi yeni kitaplar satılmıyordu. Kitaçıların ve yayıncıların Beyoğlu’na taşınmadığı zamanlardı.

Hürriyet Yayınları o dönemde kuruldu. Yönetmen Adnan Semih Yazıcıoğlu’ydu. Yerli yazarların kitaplarının başında ben bulunuyordum, çevirilerin başında da Selâhattin Hilâv.

Adnan Semih aynı zamanda çevirmendi. O ayrılıp Bodrum’a yerleşince yönetimin başına Demirkent beni getirdi. Benden sonra da rahmetli Aydın Emeç görevi üstlendi.

Aydın Emeç, daha önce de Cengiz Tuncer’le birlikte E Yayınları’nı kurmuştu. Başarılı bir yayıncılık yapmışlardı.

Hürriyet Yayınları’nda değişik türlerde kitaplar yayımlıyorduk. Yaynevinin yönetimindeyken şairlerden seçmeler dizisini başlatmıştım.

Şairler şiirlerini kendileri seçiyorlardı, ilk seçmeyi Behçet Necatigil yapmış, ben de başına bir inceleme yazmıştım. ‘Sevgilerde’ adıyla yayımlanmıştı.

Kitap yayımlandıkan sonra Behçet Hoca ile eşi Huriye Hocahanım evde bir davet vermişlerdi.

Döneyim yine kitap fuarı anılarıma...

The Marmara’nın altında TÜYAP Kitap Fuarı’nın ilki açıldığında, daracık bir salonda Garip Şiiri üzerine konuşmuştum.

Evet, kitap fuarcılığımızın emekleme döneminden bireysel notlarım böyle.