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İlk kez bir Asya ülkesi dünyanın en güçlü pasaportuna sahip oldu

Hürriyet Haber
26.10.2017 - 13:08 | Son Güncelleme:

Passport Index adlı internet sitesi dünyanın en güçlü pasaporta sahip ülkesinin, vatandaşları 159 ülkeye vizesiz gidebilen Singapur olduğunu duyurdu. Türkiye ise listede 44. sırada yer aldı.

Dünyadaki ülkelerin pasaportlarının güçlerini karşılaştıran Passport Index adlı internet sitesi, Paraguay'ın Singapur'a yönelik kısıtlamaları kaldırması sonucu küçük kent devletinin dünyanın en güçlü pasaporta sahip olduğunu açıkladı.

Böylece ilk kez bir Asya ülkesi dünyada en güçlü pasaporta sahip olmuş oldu.Yaklaşık 3.4 milyon Sinagapurlu 159 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor ya da vizeyi vardıkları ülkenin kapısında alıyor.

ALMANYA 2. SIRADA

Listede 2. sırada ise vatandaşları 158 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Almanya bulunurken, onu yurttaşları 157 ülkeyi vizesiz girebilen İsveç ve Güney Kore takip ediyor.

ABD ise Malezya, İralanda ve Kanada ile 6. sırada yer alıyor.

ABD'nin sırasının düşmesine Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi de etkili oldu.

İki ülke karşılıklı olarak vize başvurularını askıya almıştı.

TÜRKİYE 44. SIRADA

Vatandaşları 104 ülkeye vizesiz gidebilen Türkiye ise Nikaragua ile birlikte listenin 44. sırasında kendine yer buldu.

Listenin son sırasında ise sadece 22 ülkeye vizesiz seyahat erişimi bulunan Afganistan bulunuyor.

 

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Etiketler: son dakika , pasaport , haber , haberler
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