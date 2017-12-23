İlk işi arabasıyla oynamak oldu

BAŞBAKANLIK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, anne Mehtap Nur Kazancı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e mektup göndererek olayı anlattı. Keşir de durumu Başbakan Binali Yıldırım’a iletti. Yıldırım, Alparslan’ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin Türkiye ziyaretinde de konuyu gündeme getirdi. Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye’ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. İki başbakan konuyu telefonda da görüştü. Irak hükümetiyle yapılan ortak çalışma sonrası Alparslan’ı 4 yaşındayken kaçıran DEAŞ militanı babasının, Irak’ta bir eylem sırasında öldüğü belirlendi. Babanın, Bağdat’ta ikinci bir evlilik yaptığı kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi. MİT, küçük Alparslan’ın adının ‘Yusuf’ olarak değiştirildiğini ve DEAŞ’tan kaçanlarla birlikte bir kampta tutulduğunu saptadı. İki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucunda Irak Hükümeti, Alparslan’ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesi’ne yerleştirdi.

ANNESİNİ TANIYAMADI

Müjdeli haber, Başbakan Yıldırım’a Bangladeş seyahatindeyken verilirken, Düzce’deki annesi ve dedesi mutlu haberi alınca Ankara’ya yola çıktı. Alparslan, Irak Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı görevlileri nezaretinde THY’nin tarifeli uçağıyla Ankara’ya getirildi. Anne ve oğlunun kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Alparslan, 3 yıldır görmediği annesini tanıyamadı. Anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Başbakanlık yetkilileri ile birlikte Çankaya Köşkü’ne geldi. Anne Mehtap Kazancı, oğluna kavuşmasına vesile olan Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte anne-oğlu kabul eden Yıldırım, “Alparslan aslında yalnız değildir. Irak’ta DAEŞ terör örgütüne kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bunun gibi birkaç yavrumuz da geçtiğimiz ay gelmişti. Bundan sonra Alparslan’ın arkadaşları da birer birer gelecek ve bu hasret sona erecek” dedi.

TARİFSİZ BİR DUYGU

OĞLUNU geri getirmek için çok mücadele verdiğini söyleyen anne Mehtap Nur Kazancı, Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “Ben oğlumu geri getirmek için çok mücadele ettim. En son AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’le görüştüm. Sağ olsun kendisi bizimle çok ilgilendi. Başbakanımızın da sayesinde oğlum 3 yıl sonra geri getirildi. Şu an anlatamadığım bir mutluluk içerisindeyim. Tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Oğlum da çok mutlu. Şu anda evde oyuncak arabalarıyla oynuyor. Kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz.”

‘YAĞIZ DA GETİRİLSİN’

ALPARSLAN’ın geri getirilmesi çocukları terör örgütü DEAŞ’a kaçırılan diğer ailelere de umut oldu. Sakarya’da yaşayan Deniz Öztürk’ün eski eşi Serkan Öztürk, 2011 yılında o zaman 3 yaşında olan oğulları Yağız’ı da yanına alarak DEAŞ’a katılmıştı. Eski eşi Suriye’deki çatışmalarda ölen Deniz Öztürk, “3 yıldır çocuğumun geri getirilmesi için mücadele veriyorum. Mehtap Hanım’ın oğlunun geri getirilmesi benim için de bir umut doğurdu. Ben de aynı şekilde oğlum Yağız’ın (6) geri getirilmesini istiyorum. En son 3 sene önce oğlumun sesini duydum” dedi.

‘YİĞİT ALP’TEN HABER YOK’

DEAŞ’ın eline düşen çocuklardan birisi de 6 yaşındaki Yiğit Alp. Karaman’da dünyaya gelen Yiğit Alp, annesi tarafından 2014 yılında henüz bebekken Suriye’ye götürüldü. Uzun süredir oğlundan haber alamayan baba Ramazan Bozkurt da oğlunun geri getirilmesi için gerekli mercilere başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: “En son 1.5 yıl önce oğlumdan haber aldım. Oğlumun eski eşimle beraber Suriye’nin Rakka’da olduğunu öğrendim. Oğlum yaralanmıştı. O zamandan beri haber alamıyorum. Ben de oğlumun getirilmesi istiyorum. Bunun için gerekli mercilere başvurdum. Çocuğumuza kavuşup aynı mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz.”