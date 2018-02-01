İlk iş 2019 stratejisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde 77 il başkanıyla dün bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, il başkanlarının etki altında kalmaması için toplantıya Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin girmemesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, il başkanlarına Parti Meclisi seçiminin çarşaf listeyle yapılması yönünde eğilimin olduğunu ancak delegasyonun blok liste konusunda talebi bulunması halinde delege iradesine müdahale etmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, seçimlerin çarşaf liste olması halinde Parti Meclisi (PM) için 52, Bilim Yönetim Kültür Platformu için de 12 kişilik bir liste hazırlanacağını söyledi.



PM’DE BÖLGESEL DAĞILIM

İl başkanlarını, “Milletvekili, belediye başkanı olmak için hiç kimse PM’ye girmeye kalkmasın” diyerek uyaran Kılıçdaroğlu, PM’de bölgesel dağılıma önem vereceğini söyledi. Özellikle CHP’nin milletvekili çıkaramadığı illeri de kapsayacak bir liste yapılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu: “Bölgesel dengeler derken, büyükşehirlerde oturanları yazmayacağız. O bölgede yaşayan isimlere ağırlık vereceğiz. Bunu yaparken yönetime girecek arkadaşlarımızın örgütten gelmesine öncelik vereceğiz. Ancak, kendi alanında uzman, liyakatlı parti dışından da isimler listeye girebilir. Bu çerçevede il başkanlarımız birer isim önerebilir.”



Kılıçdaroğlu, uzun süredir gündemde olan tüzük değişikliği kurultayının da haziran veya temmuz ayında delegelerin katılımıyla yapılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kurultayın ardından 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin CHP’nin stratejisini belirlemek için, il ve ilçe başkanlarıyla bir çalıştay yapacağını ve vakit kaybetmeden seçim çalışmaları için düğmeye basılacağını ifade etti. İl başkanları ise 60 kişilik PM üyeliğine bine yakın aday çıkmasını eleştirdi. İl başkanları, PM üyeliğine adaylık için en az 15 veya 20 delegenin imzalı desteğinin bulunması koşulunu önerdiler. Bir il başkanı da, “Sayın Genel Başkan, sizin çıkaracağınız anahtar liste dışında ‘listeyi delen’ isimleri Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) alacak mısınız?” sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu da, “Listeyi delen liyakatlı bir isimse, örneğin bir ekonomist listeyi delerek PM’ye girerse, neden MYK’ya yazmayayım” yanıtını verdi.



DİĞER ADAYLARA SAYGI İSTEDİ

KILIÇDAROĞLU, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda “Kurultayımızı şenlik havasında yapacağız. Kurultayımızda diğer adayları desteklemek için farklı sloganlar atanlar olacaktır. Pankartlar asılacaktır. Bunu büyük bir olgunlukla karşılayacağız. Sadece alkışlayarak karşılık verilecek. Ancak partimize zarar verecek davranış içerisinde bulunanlara da müsaade etmeyeceğiz. Sağduyulu, Türkiye’ye örnek olacak, demokratik yarışın öne çıktığı şenlik havasında bir kurultay yapacağız. Herkes buna özen gösterecek. Siz il başkanlarımızdan bunu istiyorum” dedi.