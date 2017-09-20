Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İlk hasadı vali yaptı... 'Süper meyve' aronya, Türk tarımına kazandırıldı

    İlk hasadı vali yaptı... 'Süper meyve' aronya, Türk tarımına kazandırıldı

    Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
    20.09.2017 - 19:12 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 19:16

    YALOVA Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, anavatanı Kuzey Amerika olan ve antioksidan içeriği nedeniyle süper meyve olarak anılan aronya için hasat etkinliği düzenledi. Türkiye'de ilk defa Yalova'da üretimi başarıyla gerçekleştirilen meyvenin ilk hasadını ise Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı.

    Zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan Aronya hakkında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde hasat etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile hasatta görev yapacak kadın işçiler katıldı.

    2012 yılında enstitüde araştırılmasına başlanan ve bu yıl ilk hasadı yapılan meyvenin Viking çeşidi tescillendi.

    İlk hasadı vali yaptı... Süper meyve aronya, Türk tarımına kazandırıldı


    Türkiyede dört ayrı lokasyonda denemeler yapıldığını söyleyen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, aronya meyvesi ile ilgili 2012 yılında çalışmalara başladıklarını söyledi. Boz, "İnsan sağlığına oldukça katkısı olan Aronya meyvesi için girişimlerde bulunduk. 2012 yılında ise bu meyve için proje başlattık. Bu proje kivi üretiminden daha kısa vadede sonuca götürdü. Üretim projesinden yaygınlaştırma projesine geçtik. Ülkemizde Yalova merkez olmak üzere Malatya, Tokat ve Edirne olmak üzere dört ayrı lokasyonda denemeler yaptık. Yalovada faydalı bir meyveyi Türk tarımına kazandırmış olduk. İnsan sağlığı açısından ne kadar önemli bir meyve olduğu geri dönüşlerle anlıyoruz" dedi.

    İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ise meyvenin yaygınlaştırılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından meyveyle ilgili ilk hasadı ise Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı.

    Etiketler: aronya , süper meyve , Tuğba Yılmaz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri