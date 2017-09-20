İlk hasadı vali yaptı... 'Süper meyve' aronya, Türk tarımına kazandırıldı

Zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılan Aronya hakkında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde hasat etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile hasatta görev yapacak kadın işçiler katıldı.



2012 yılında enstitüde araştırılmasına başlanan ve bu yıl ilk hasadı yapılan meyvenin Viking çeşidi tescillendi.







Türkiyede dört ayrı lokasyonda denemeler yapıldığını söyleyen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, aronya meyvesi ile ilgili 2012 yılında çalışmalara başladıklarını söyledi. Boz, "İnsan sağlığına oldukça katkısı olan Aronya meyvesi için girişimlerde bulunduk. 2012 yılında ise bu meyve için proje başlattık. Bu proje kivi üretiminden daha kısa vadede sonuca götürdü. Üretim projesinden yaygınlaştırma projesine geçtik. Ülkemizde Yalova merkez olmak üzere Malatya, Tokat ve Edirne olmak üzere dört ayrı lokasyonda denemeler yaptık. Yalovada faydalı bir meyveyi Türk tarımına kazandırmış olduk. İnsan sağlığı açısından ne kadar önemli bir meyve olduğu geri dönüşlerle anlıyoruz" dedi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar ise meyvenin yaygınlaştırılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından meyveyle ilgili ilk hasadı ise Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı.