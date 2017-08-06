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    'İlk harfine baksana'

    İSMAİL SAYMAZ
    06 Ağustos 2017 - 22:08Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 22:11

    Gaziantep'te ‘FETÖ üyeliği’ suçundan tutuklu kadına eşi tarafından gönderilen akrostişli şiiri veren avukat Önder Alkurt hakkında soruşturma açıldı. Şiirin yazılı olduğu not kâğıdı ‘şifre içerip içermediği hususunun tespiti’ için inceleniyor.

    Avukat Alkurt, FETÖ üyeliği suçundan tutuklu yargılanan müvekkili Gamze B. ile görüşmek için 8 Mayıs’ta Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne gitti. Alkurt, görüşme sırasında, Gamze B.’ye eşi Latif B.’nin yazdığı akrostişli şiiri verdi. Şiirde şöyle yazıyordu:

    “GÖNLÜMÜ / ALMAKSA / MURADIN / ZATEN / ELLERİNDE”

    Görüşmeye nezaret eden gardiyanlar not kâğıdına el koydu ve tutanak hazırladı. Tutanakta “Not kâğıdında yazılı kelimelerin baş harflerine bakıldığında bayan tutuklunun adının çıktığı görülmüştür. Kâğıdın tutuklunun eşi tarafından gönderilmiş olabileceği ihtimali göz önüne alınarak, bir şifreleme yöntemi olabileceği düşünülmüştür. Adı geçen avukatın hukuki olarak değil de haber götürüp getirme amaçlı görüşmeye geldiği ihtimali üzerine not kâğıdı muhafaza altına alınmıştır” denildi. Gaziantep Başsavcılığı avukat Alkurt hakkında soruşturma başlattı. Ardından not kâğıdı, ‘herhangi bir şifre içerip içermediği hususunun tespiti’ için Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’na gönderildi.

    Etiketler: Önder Alkurt , soruşturma , gazetehaberleri
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