İlk hafta saatte 400 gazete okundu

Türkiye’nin ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik, büyümeye devam ediyor. Okuma alışkanlıklarına yeni bir boyut ekleyen Dergilik, Temmuz itibarıyla gazeteleri de bünyesine ekledi. Gazetelik bölümünden ilk bir hafta saatte 400’den fazla, toplamda 72 bin 793 adet yayın okundu. Temmuz’da indirilen dergi rakamı ise 1 milyon 597 bin 710’a ulaştı. Dergilik’te yer alan dergi sayısı ise dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, kadın ve erkek yayınlara 9 kategoride toplam 328’e ulaştı. Dergilik’te en çok okunan yayınlar mizah dergileri oldu.

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcıların kullanabildiği Dergilik’te yer alan Dergilerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Uygulamayı indiren herkes 4 gazete ile 328 dergi okuyabilmektedir. Dileyen Dergilik okurları abone olmadan da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar. Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 TL’den, Hürriyet gazetesi ise aylık 10.99 TL’den satılıyor.

Dergilik’in renkli ana sayfası, güncel yayınların içeriğine de anında göz atmayı mümkün kılıyor. Ana sayfada yer alan ve tüm kullanıcılara açık olan ‘makale’ uygulaması sayesinde, en sevilen ve takip edilen yayınların en göze çarpan yazıları hızlıca okunabiliyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.