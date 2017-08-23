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İlk güneş enerjisi santralini devreye aldı

AA
23 Ağustos 2017 - 14:30Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 14:30

Enerjisa'nın 2 milyon dolar yatırımla Bandırma'da gerçekleştirdiği 2 megavatlık ilk güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı.

Enerjisa'nın 2 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurduğu, 2 megavat kurulu güce sahip ilk güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretmeye başladı.

Enerjisa'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk güneş enerjisi santralinin 2,5 ayda tamamladığı ve bu sayede bin 500 evin elektrik ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini ifade ederek, bu alandaki yatırımlarının kısa süre içinde 7 megavatlık ikinci santralin devreye alınmasıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Yatırımları planlarken Türkiye’nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya özen gösterdiklerini belirten Zaimler, şunları kaydetti:

“Türkiye’de cari açığın en büyük kalemlerimden bir tanesini oluşturan enerji ithalatı milli kaynakların daha fazla kullanılarak yaratılacak katma değer ve artırılacak istihdam yanında enerji ithalatımızı ve dolayısıyla enerji bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak. Cari açığın ve dışa bağımlılığın azaltılması, sektörümüzde milli kaynakların kullanılması, Ar-Ge ve enerji teknolojilerinin daha da geliştirilmesiyle mümkün olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da stratejik odak alanlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmaya, büyüme planlarımızda bu alana odaklanmaya devam edeceğiz. Güneş enerjisinde bizim için ilk olan Bandırma’daki santralimizle birlikte yatırımlarımızı sürdürecek ve yıl sonuna kadar toplam 4 güneş enerjisi santralini devreye alacağız.”

Etiketler: Enerjisa , Enerjisa yatırım , Enerjisa güneş enerjisi santrali
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