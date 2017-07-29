İlk güneş enerjili otopark Diyarbakır'a

Çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amaçlı çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, tamamladığı GES Projesi ile Türkiye’de bir ilki başardı. Şehrin Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nin otoparkında inşa edilen GES ile otogarın enerjisi buradan karşılanacak, ayrıca fazladan üretilen elektrik Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) satılacak.

Her biri 265 watt gücünde, 2460 adet güneş panelinin kurulduğu 5 bin 750 metrekarelik açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı bir otopark haline dönüştürüldü. Projenin tamamlanmasıyla birlikte otopark alanında aynı anda 18 şehirlerarası otobüsün yanı sıra 12 minibüs ve 132 sivil araç park edebilecek.

Diyarbakır’ın güneş alanında zengin bir kent olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, Türkiye’nin ilk GES’li otogar projesini hayata geçirmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yenilenebilir enerji konusunda özellikle güneş enerjisi için alternatif yerler arıyorduk. Yaptığımız çalışmaların ardından güneş enerji sistemini otogarda uygulamaya karar verdik. Otogardaki açık olan otoparkı güneş panelleri sayesinde kapalı otoparka dönüştü. Çok iyi bir proje hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz."

HEDEFİMİZ YILDA 980 BİN TL GELİR

GES’in şehirlerine 3 milyon 900 bin TL’ye mal olduğunu belirten Savaş, otogara kurdukları GES’in saatte 600 saat/kilowatt elektrik üreteceğini ve elde edilecek yıllık 980 bin TL gelir ile masrafını ortalama 4 yılda çıkaracağını söyledi.