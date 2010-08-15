İlk giden Tolunay olur gibi

Maç iftardan 20 dakika sonra başladığı için, bizler de aynen taraftar gibi maça 10 dakika geç girdik. Bu müthiş zamanlama hatasından dolayı Federasyon’a sezonun ilk kutlamasını(!) ve selamını tüm Gaziantep taraftarı adına göndermek isterim.

35-40 derece sıcakta sahada hele de sezonun ilk maçında iyi futbol ve bol gol beklemek hayalcilik olurdu. Ancak Gaziantep adına bu kadar silik ve karaktersiz bir futbol da beklemiyorduk. Hele de transfer sezonu boyunca bombaları peş peşe izlemiş ve Gaziantep adına umutlanmışken, sezonun ilk maçı tam bir hayal kırıklığı oldu.

Tolunay hoca daha ilk maçtan itibaren bu sezonun sinyallerini verdi. Kendi evinde bile atmaktan çok yememeye oynayan bir Gaziantepspor izleyeceğiz. Bu oyun Gaziantep’i belki tehlike bölgesinin dışında tutar ama Gaziantep seyircisinin istediği ve özlediği futbol bu değil.



Taraftarın takımla yeni yeni barışmaya başladığı bu dönemde, Gaziantep’i yeniden bir futbol kenti yapmak için takıma, yönetime ve tabi ki Tolunay Kafkas’a çok iş düşüyor. Bu sezon Gaziantep taraftarının idare eder bir takıma tahammülü yok. Bunu ilk önce Tolunay Hoca anlamalı.



Kendi dengin olan Kasımpaşa karşısına GOLCÜsü olmayan bir takımla çıkarsan ve bu yanlışta da ısrar edersen sezonun ilk gideni olursun Tolunay Hocam. Ben uyarayım da...



İlk maçtan çok abarttığımı düşünmeyin. Beto ve Sosa kulübede başlarsa, üstelik Sosa’yı oyuna sokarken sahadaki tek gol umudun olan Cesar’ı dışarı alıp, son oyuncu değişikliği hakkında bile Beto’yu hatırlamazsan, biz bu sezon çok skoru 0-0 olan maç izleriz gibime geliyor.



Bu arada Kasımpaşa lige Gaziantep’ten daha hazır göründü. Haklarını yememek gerekiyor. Maçın berabere bitmesi tamamen İstanbul ekibinin şanssızlığı.

Hakemlere de sezonun ilk selamını göndermek gerekiyor.



Süperlig’de maç yönetmek pek çok genç hakemin hayalidir. Amatörde, 2. Kümede bayrak sallayan, düdük çalan pek çok iyi ve idealist hakem var. Onların hayal ettiği yerde bulunanların, örneğin Gaziantep’te bayrak sallayıp düdük çalanların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bizim tribünden gördüğümüz taçları, autları, kornerleri, faulleri siz sahada doğru tespit edemiyorsanız, henüz sezon başındayken bırakın bu işi. Bırakın da hakedenler yapsın bu işi.



“Aslında bu sezon birileri daha şimdiden İstanbul-Anadolu ayırımcılığına başlamış” diyeceğim ama hele birkaç maç daha geçsin bu tespiti ondan sonra yaparız.



Yeni sezon hepimize hayırlı olsun...