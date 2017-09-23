İlk geceyi oğlunun evinde geçirdi

KADİR Topbaş’ın peş peşe üç dönem olmak üzere 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifası, en çok küçük oğlu Ömer Mustafa Topbaş’ı sevindirdi. Kadir Topbaş, istifa sonrası ilk geceyi oğlu Ömer Mustafa Topbaş’ın evinde geçirdi.



SEVİNÇ MESAJI

Yıllar sonra babasıyla uzun bir gece geçiren oğul Topbaş, mutluluğunu sosyal medya hesabından “Artık bizimsin... İyi ki varsın. İyi ki babamsın” sözleriyle duyurdu. Ömer Mustafa Topbaş mesajında şu satırlara yer verdi: “38 yaşındayım. Kendimi bildim bileli haftada 2 saat görebildiğimde seni, ‘Çok şükür bu hafta iyi görüşebildim’ dedim. Öyle ki, ilk ve orta okul yıllarımda yeri geldi yatak odanın kapasına astığın post-it’lerle sorularıma cevap alabildim senden. Öyleydi çünkü. Sen hayatını 42 yıl önce bir davaya adadın. Bizden (ailenden) geçtin, millete hizmet için yaşadın. Ben ise hep doya doya baba-oğul ilişkimizi yaşayamamızın eksikliğini çektim, aslında içten içe senin de çektiğini hep bildim, hissettim. Ama öte yandan hep gurur duydum seninle... Nasıl duymayayım ki?



‘ARTIK BİZİMSİN’

Halka hizmete adanan bir ömür, 2004’ten bugüne dek süren müjdelenmiş şehir başkanlığını bize 2009’da, şimdilerin muhalefet liderine karşı, 2014’te herkesin etrafında birleştiği rakibe karşı yaşattığın seçim zaferlerin ve tabi en önemlisi görev süresince İstanbul’a yaptığın hizmetlerin... Artık bizimsin… İyi ki varsın, iyi ki babamsın!!!”



Kadir Topbaş, istifasını açıklarken de bu duruma en çok çocuklarının sevineceğini belirtip, “Çocuklarım torunlarım bayram ediyor, ‘Bize döndün baba’ diyorlar” ifadelerini kullanmıştı.



Önceki gün istifasını açıklamak üzere geldiği belediye binasını, makamına çıkıp eşyalarını bile toplamadan terk eden Kadir Topbaş’ın, önümüzdeki hafta belediyeye gelip personeliyle vedalaşacağı öğrenildi.