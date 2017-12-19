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İlk film heyecanı

“Poyraz Karayel: Küresel Sermaye” filminin Karadul’u Deniz Barut, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor. Bu proje ile ilk kez film setine adım adan ve ilk kez beyazperdede seyirciyle buluşan oyuncu, “Ekip o kadar sıcak ve samimiydi ki set bitsin istemedim. Umarım ortaya çıkan sonuç da izleyicimizi aynı oranda memnun eder” diyor.

Hürriyet Haber
19.12.2017 - 14:56 | Son Güncelleme :

◊ “Poyraz Karayel: Küresel Sermaye” filmi ile beyazperdedesiniz. Heyecanlı mısınız?
- Çok heyecanlıyım hem de... İlk sinema projem olduğu için bende ayrı bir heyecan var.
◊ Projeye nasıl dahil oldunuz?
- Yönetmenimiz Osman Taşçı’nın isteğiyle projeye dahil oldum.
◊ Çekim süreci nasıl geçti?
- Son derece keyifli, sorunsuz bir set süreci geçirdik. Daha önce uzun süre birlikte çalışmış bir ekip olduğu için güzel bir enerji vardı. Setteki enerji güzel olunca ortaya çıkan iş de keyifli oluyor.

AKSİYON SAHNELERİ İÇİN ÖZEL DERS ALDIK
◊ Kemikleşmiş bir ekip arasına sonradan katılıyor olmak sizde bir endişe yaratmadı mı? Ekiple iletişiminiz nasıldı?
- Kemikleşmiş, birbirini çok iyi tanıyan ve içinde bulunduğu işten son derece keyif alan bir ekibe dahil oldum. “Poyraz Karayel” zaten çok beğenerek takip ettiğim bir projeydi. Yönetmenimiz, her bir set çalışanı arkadaşım, tüm oyuncu arkadaşlarım o kadar sıcak ve samimiydi ki set bitsin istemedim. Umarım ortaya çıkan sonuç da izleyicilerimizi aynı oranda memnun eder.
◊ Canlandırdığınız karakterden bahsedelim biraz...
- Adı Karadul... Zorlu, tuttuğunu koparan, mafya liderleriyle çalışan bir kadını canlandırıyorum. Çok konuşmayan, bu yüzden de ne düşündüğü pek anlaşılamayan biri. Kendi içinde sürprizler barındıran bir karakter. Yürüyüşü, giyimi kuşamı, tavırlarıyla tam bir femme fatale.
◊ Aksiyon sahnelerinin üstesinden nasıl geldiniz?
- Filmdeki partnerim Ali İl ile birlikte aksiyon sahneleri için özel dersler aldık. Bizim için yorucu ama bir o kadar da keyifli bir süreçti. İşin en çekici tarafı da bu zaten. Sıkı çalıştık, umarım hakkını vermişizdir.

ÇOCUK PEŞİNDE KOŞARKEN KİLO ALMANIZ İMKANSIZ
◊ Ailenizle yeterince vakit geçirebiliyor musunuz?
- Ailem en değerlim. Her şekilde, her yoğunlukta birlikte vakit geçirmek için fırsat yaratırız. Uzun sohbetler vazgeçilmezimiz.
◊ Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Üstelik iki çocuk annesiyken...
- Yemek yemek hayatta en sevdiğim ve asla vazgeçemeyeceğim şeylerden biri. Zayıf kalmak için asla keyiften vazgeçmem. Ama sağlıksız beslendiğimi söyleyemem. Ne yediğime, içeriğine çok dikkat ediyorum ve düzenli spor yapıyorum. Bir de iki oğlanın peşinde kilo almanız pek mümkün değil (gülüyor).
◊ Siz ne tarz filmler seyretmeyi tercih ediyorsunuz? Sıkılmadan izlediğiniz bir yapım var mı?
- Her türden film izlerim. Film izlemekten, hikayelerin arasında kaybolup gitmekten çok keyif alıyorum. Fantastik filmler özellikle ilgimi çekiyor. “Dizi izlemiyorum” diyenlerden de olmadım hiç. Yapılan her proje hakkında mutlaka bir fikrim olur. Takip etmesem de ilk bölümlerini izlerim. Bu işi yapıyorum, emeğe de sonsuz saygım var. Kim ne yapmış, ne anlatmak istemiş merak ederim.
◊ “Oynamak isterim” dediğiniz bir rol var mı?
- Her rolü oynamak ve altından kalkmak için çok çalışmak lazım. Ama en çok komedi oynamak istiyorum.
◊ Son olarak “Poyraz Karayel: Küresel Sermaye” ile ilgili neler söylemek istersiniz?
- Biz çok eğlendiğimiz ve inandığımız bir iş yaptık. Gülmeyi, eğlenmeyi özlediğimizi düşünüyorum toplum olarak... Tam da bu sebeple herkesi salonlara bekleriz.

SERAMiK YAPARKEN KENDiMi KAYBEDiYORUM
◊ Oyunculuk dışında severek yaptığınız bir uğraşınız var mı?
- Bu aralar yoğun bir şekilde seramik yapıyorum. Bayıldım bu işe. Kendimi kaybediyorum.
◊ Keskin çizgileriniz var mıdır?
- Tembellik ve samimiyetsizlikten nefret ederim. Riya ve yalanı gördüğüm an kaçarım. Hiç tahammülüm yok. Nasıl hissediyorsam öyle davranırım. Karşımdakinden de bunu beklerim. Bunları hem yaptığım iş hem de özel ilişkilerim için söylüyorum.
◊ Sabırlı biri misiniz?
- Zaman zaman (gülüyor)...

İlk film heyecanı

 

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