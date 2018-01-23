6 gün evli kalmışlardı! İlk eşe veda

BİR dönem Ajda Pekkan’la yaşadığı aşk, sonrasında ise yıldırım evlilik ve yıldırım boşanma haberiyle manşetlerde yer alan Coşkun Sapmaz, kalp krizi sonucu öldü. İşadamı, pazartesi Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Ailede kriz yaratmıştı

1973’te Zürih’te tanışan Sapmaz ile Pekkan, aynı yıl evlenmişti. Ancak bu evlilik aile içinde ciddi bir kriz yaratmış, Sapmaz’ın evliliğine karşı çıkan ailesini ikna çabaları da sonuç vermemişti. Çift bu yüzden altı gün sonra yollarını ayırdı. O dönem neredeyse attığı her adımı haber olan Coşkun Sapmaz’ın vefatı ise gazete ilanlarıyla ortaya çıktı.

Ajda Pekkan ile Coşkun Sapmaz, süper starın o dönem sahneye çıktığı Aksaray’daki gazinoda gizlice nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, Sapmaz ailesinin tepkisi üzerine altı gün sonra boşanacaklarını açıklamak durumunda kalmıştı.