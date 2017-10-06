İlk elektrikli uçak tarihi 2022

Otomobil üreticileri elektrikli arabalar pazarı ve batarya teknolojilerinin asfaltta daha uzun süreli kullanımı için kıyasıya yarışır bir haber de havadan geldi. Habertürk'te yer alan habere göre Amerikalı uçak ve havayolu araçları üreticisi Boeing'in desteğini alan yeni bir girişim 5 yıl içerisinde hibrid-elektrikli uçağın ticari olarak kullanılabileceğini planlıyor.

Zunum Aero ismindeki şirket, 12 koltuklu uçağın batarya grupları ve yedek motor için de küçük bir yakıt rezervi bulunduracağını belirtti. İlk model uçağın 700 mil yani 1125 kilometre uçabileceğini belirten şirket bunun ABD içerisinde Boston - Washington gibi hatlar için yeterli olduğunu belirtti.

Zunum'un otomobil endüstrisinin batarya teknolojisinde kaydettiği ilerlemeleri de uygulayarak yanıcı jet motorlarının gürültüsünü ve emisyonunu ortadan kaldırmayı amaçladığı gelen bilgiler arasında.

FİYATI DA AÇIKLANDI

Tasarım maliyetlerinin dahi milyarlarca doları bulabildiği bir sektörde sadece 15 çalışanı bulunan Zunum isimli şirketin işin altında kalkabilmesi için Boeing'in yanı sıra JetBlue gibi farklı destekçileri de var. Boeingin Fransız rakibi Airbus ise EasyJet ile ortak olarak benzer bir projeyi yürütüyor. ABD ordusu ve NASA'nın elektrikli havayolu taşıtları projeleri olduğu biliniyor.

Öte yandan, Proterra isminde bir şirket tarafından üretilen ve Seattle civarında hizmet veren bataryaların 10 dakika içerisinde yeniden şarj edilebildiği açıklandı.

Zunum'un, benzeri bir teknolojiyi, elektrikli hibrid uçak içerisinde yedek batarya grupları bulundurarak mürettabatın kolayca değiştirebilmesi alternatifiyle ilgili de düşüncesi olduğu iddia edildi. Özellikle de jetlerde alışılageldik bir şekilde yakıtın depolandığı kanat bölgelerinde.

Amerikalı girişimin 12 koltuklu uçak için 3 milyon dolar fiyat belirlediği söylendi.