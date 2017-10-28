İlk durağı Madrid

Türkiye’deki öne çıkan girişimciler ve yatırımcılar arasında yer alan Sina Afra tarafından kurulan Evtiko’nun yeni hedefi ise yurtdışına açılmak. Geçen bir yılda toplam 15 bin 60 talep alıp bunların 1.845’ine teklif verdiklerini ifade eden, Afra, “Kasım 2017’de ise Avrupa’daki ilk şehrimiz olan Madrid’de faaliyete başlıyoruz. 2018’de ise ikinci Avrupa şubemizi Milano’da açmayı planlıyoruz, bunun için de işe alım sürecimizi başlattık. Sonrasındaysa Türkiye’den Avrupa’ya açılan ve 10 Avrupa şehrinde aktif olan bir Türk şirketi olmayı hedefliyoruz. Amacımız, faaliyete başladığımız her şehrin gayrimenkul satış trafiğinin yüzde 1’ine sahip olmak. Önümüzdeki 5 yılda 350 milyon Euro değerinde Gayrimenkul Yatırım Fonu oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.