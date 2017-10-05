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    Hürriyet >Eğitim>İlk derse 11 bin yıllık köyde girdiler

    İlk derse 11 bin yıllık köyde girdiler

    AA
    05.10.2017 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Arkeoloji Bölümü'nü bu yıl kazanan öğrencilere, ilk ders Kapadokya'da 11 bin yıl önce ilk yerleşik hayatın başladığı Aşıklıhöyük'te verildi.

    Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyü mevkiinde bulunan ve 11 bin yıl önce Orta Anadolu'da yerleşimin başladığı ilk köy olan Aşıklıhöyük'e gelen 45 arkeoloji bölümü öğrencisi, ilk derslerini kazı alanında gördü.

    Akademisyenler tarafından kazılarının yapıldığı yerler ile devam eden çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği derste, öğrenciler ilk defa bir kazı alanında bulunmanın heyecanını yaşadı.     

    İlk derse 11 bin yıllık köyde girdiler

    ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin yaptığı açıklamada, Aşıklıhöyük'ün Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.     

    Geleceğin arkeologlarına ilk dersi üniversite yerine Aşıklıhöyük'te vermek için bir araya geldiklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:     

    "Orta Anadolu'da kurulan ilk köydeyiz. 11 bin yıl öncesindeki yaşamın günümüze ne tür yansımasının olduğunu geleceğin arkeologlarına yerinde göstermek istedik. Tarihi dokusuyla öğrencilerimizin, bölümleriyle ilgili çalışmaya ilk buradan başlamaları çok önemli. Bunun da seçtikleri mesleğe hem heyecan hem de motivasyon sağlamasını arzu ediyoruz."     

    İlk derse 11 bin yıllık köyde girdiler

    Öğrencilerden Hilal Anter de kazı alanında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burasının Anadolu'nun ilk köy yerleşmesi olduğunu öğrendim. Bu önemli köyü yerinde görüyor olmak bizim için büyük heyecan oldu. İlk dersi sınıfta değil de tarihi bir yerde işlemek hem mesleğimizi sevmemizi hem de öğreneceğimiz şeylerin daha kalıcı olmasını sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.     

     

     

     

     

     

    Etiketler: Aksaray Üniversitesi , Arkeoloji , öğrenci , ders
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