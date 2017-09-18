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    İlk ders zili bugün çalacak

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 06:18 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 06:18

    18 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Bu yıl öğrencileri yenilikler de bekliyor. Bir, beş ve dokuzuncu sınıflar yenilenen müfredatla okuyacak.

    2017-2018 eğitim öğretim yılında, resmi ve özel okullarda yaklaşık 17 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen bugün ders başı yapacak.

    Bugün başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran 2018'de tamamlanacak.

    Destekleme ve yetiştirme kursları

    Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları, 18-24 Eylül 2017'de, ikinci dönem başvuruları 7-18 Şubat 2018'de, üçüncü dönem başvuruları ise 18-24 Haziran 2018'de alınacak.

    Birinci dönem kursları, 2 Ekim 2017'de, ikinci dönem kursları 3 Mart 2018'de, yaz kursları da 2 Temmuz 2018'de başlayacak.

    Bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrenciler, güncellenen müfredatla eğitim alacak.

    Etiketler: OKUL , Öğrenci , DERS , Öğretmen
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