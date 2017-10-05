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    Hürriyet >Eğitim>İlk defa uygulanacak kodlama dersi için her şey hazır

    İlk defa uygulanacak kodlama dersi için her şey hazır

    AA
    05.10.2017 - 11:44 | Son Güncelleme:

    MEB, kodlama eğitimlerinin verilmeye başlanacağı 5’inci sınıflar için bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik hazırlanan öğretim materyalleri, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişimin etkisinin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini gösterdiğini belirtti.

    İhtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin, günlük yaşamın vazgeçilemeyecek bir unsuru haline geldiğini anlatan Gençoğlu, "Günümüzün çocukları, teknolojinin çevrelediği bir dünyaya gözlerini açıyor ve doğdukları anda bu teknolojiyle tanışıyorlar. Öğrencilerimiz hayatının hemen her noktasında teknolojiyle iç içe bir yaşam sürüyor" dedi.

    Gençoğlu, MEB'in de öğrencilere teknolojiyi doğru, etkili ve fayda sağlayıcı şekilde kullanmayı öğretmek ve teknolojik materyalleri faydalı bir eğitim aracı olarak kullanabilmelerini sağlayabilmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini bildirdi.

    MEB olarak güncellenen öğretim programlarının tamamında bu konuyu ele alarak öğrencilerin bu konudaki yeterliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Gençoğlu, bu kapsamda bilişim teknolojileri ve yazılım dersine ayrı bir önem verildiğini söyledi.

    Ortaokul 5’inci sınıfların bu yıl ilk defa kodlama içerikli derslerin de verileceği bilişim teknolojileri ve yazılım derslerini almaya başladıklarını söyleyen Gençoğlu, bu kapsamda bu sınıfların öğretim programlarını güncelleme çalışmalarını tamamladıklarını anlattı. Gençoğlu, Google ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik öğrenci ve öğretmenlerin kullanacağı öğretim materyallerinin geliştirildiğini belirtti.

    KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPILDI
    Cem Gençoğlu, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Google desteğiyle akademisyenler, öğretmenler ve birçok uzmanla birlikte çalışılarak hazırlanan materyallerin, öğrenci ve öğretmenlere zengin ve uygulanabilir kaynaklar sağladığını söyledi.

    Gençoğlu, "Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için uygulamaya dönük, nitelikli materyaller olarak interaktif sınıf içi etkinlik uygulamaları, çalışma kağıtları, sunumlar, videolar, animasyonlar, afişler ve öğretmen rehberi hazırlandı. Bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanan derslerin materyallerine öğretmenler, öğrenciler ve veliler 'tegm.meb.gov.tr' adresinden ve EBA'dan rahatlıkla ulaşabiliyor" dedi.

    Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamında hazırlanan materyallerle oyunlarla desteklenmiş, ilgi çekici bir ders ortamı tasarladıklarını ifade eden Gençoğlu, ayrıca öğretmen eğitimleri konusunda çalışmalarına başladıklarını belirtti.

    Bakanlık olarak hem öğretim programının hem de hazırlanan öğretim materyallerinin tanıtımının yapılabilmesi için hizmet içi eğitim ve uzaktan eğitim yöntemleri ile bilişim teknolojileri ve yazılım dersine giren öğretmenlerin tamamına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gençoğlu, 6’ncı sınıflar için materyal hazırlama çalışmalarının ise sürdüğünü sözlerine ekledi.

    Etiketler: MEB , Google , Kodlama eğitimi , kodlama , Eğitim , EBA , Cem Gençoğlu
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