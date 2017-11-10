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    İlk defa Anıtkabir'deki törende giydiler

    AA
    10.11.2017 - 10:46 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı korumaları bu törende ilk kez yeni kamuflajları kullandı.

    Anıtkabir'deki tören, saat 8.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

    Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken garnizonda görevli askerler, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir'e alındı.

    İlk defa Anıtkabirdeki törende giydiler

    Cumhurbaşkanlığı korumalarının, özel olarak üretilen kamuflajları ilk kez bu törende kullandığı öğrenildi. Anıtkabir'deki törende, "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.


    Etiketler: Koruma
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