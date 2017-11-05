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    İlk ceza 206 lira, ikincisinde trafikten men ediliyor

    iha
    05.11.2017 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde camlarda bulunan cam filmleri ile ilgili de uyarılarda bulunuluyor. İlk ceza 206 lira, ikinci cezada ise araç trafikten men ediliyor.

    Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde camında film olan araç sürücüleri uyarılıyor.

    Özellikle sürücünün görüş açısını kapatan filmlerin ise sökülmesi isteniyor.

    İlk ceza 206 lira, ikincisinde trafikten men ediliyor

    Trafik ekipleri filmlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini, ilk cezanın 206 TL olduğunu, ikinci cezada ise aracın trafik men edileceğini belirtiyor.

    Ayrıca araç camında film olan sürücülere aracın bu şekilde vizeden de geçmeyeceği uyarısı yapılıyor.

    OTO AKSESUAR İŞLETMECİLERİNDEN YASAK PROTESTOSU   

    İstanbul'da ise Beşiktaş'ta toplanan oto aksesuarcılar cam filminin yasaklanmasını protesto ettiler. Beşiktaş oto aksesuar işletmecileri Balmumcu'da toplanarak, 'Modifiye suç değil yaşam tarzımız' diyerek slogan atarak, Beşiktaş Meydana doğru ilerledi. Ellerinde pankart ve Türk Bayrağı olan grup adına açıklama yapan Paşam Sezer Türkoğlu "Bugün burada toplanmamızın nedeni cam filminin yasak olması. Buraya gelen arkadaşlar ekmeği için çalışan insanlar. Cam filmi yasak olduğu zaman bu insanların dükkanı, elemanı, vergi levhası her şeyi kapanıyor. Devlete sesleniyoruz buradan; modifiye suç değil yaşam tarzımız, cam filmimize dokunmayın" diye konuştu.

    Grup açıklamanın ardından Barbaros Bulvarı'nda olaysız bir şekilde dağıldı.

     

     

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    Etiketler: cam film sektörü , cam film cezası , trafik ceza
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